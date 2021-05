Mario Fresh, gânduri de însurătoare! Relația cu Alexia Eram merge perfect. „Am foarte multe de oferit”

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație frumoasă. Cei doi se iubesc de ceva timp și pare că nimic nu poate să îi despartă. Mai mult, se pare că Mario Fresh are gânduri serioase.

Invitat în cadrul unui podcast online, Maria Fresh a vorbit despre relația lui și despre cum merg lucrurile. Acesta a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. Se pare că artistul plănuiește chiar să o ceară de soție pe Alexia, atunci când va veni momentul. (CITEȘTE ȘI: FIICA ANDREEI ESCA VREA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE? CE A SPUS ALEXIA ERAM DESPRE O POSIBILĂ SARCINĂ)

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

Alexia Eram l-a cuplat pe Mario Fresh

Recent, Alexia Eram și Mario Fresh au fost invitați în cadrul unei emisiuni tv, unde au fost supuși unei provocări de zile mari. Tânăra a trebuit să de procente, de la 1 la 100, pentru vedetele care s-ar potrivi cu iubitul ei. Alexia nu a stat mult pe gânduri, a acceptat imediat provocarea și a dezvăluit și unele simpatii pe care artistul le are. (VEZI ȘI: ALEXIA ERAM O SĂ ÎNNEBUNEASCĂ DE GELOZIE! MARIO FRESH S-A POZAT ÎNTR-O IPOSTAZĂ INTIMĂ CU O DOMNIȘOARĂ, ÎN MAȘINĂ)

„S-ar potrivi cu Adelina Pestrițu, nu am de ce să spun că nu, dar nu am cum să spun asta pentru că e deja căsătorită, are copil. I-aș vedea, e brunetă, are corp frumos. 70%. Alexandra Stan nu cred că e potrivită pentru el.

Nu l-aș vedea. Nu știu, adică…nu cred că s-ar potrivi. 10% pentru ea. 80% pentru Alina Eremia. Îmi place de ea, e frumoasă. 20% pentru cântăreața Ami. Geanina Ilieș, wow. 90% pentru ea. Știu că îi place de ea. L-am dat de gol acum. El mi-a spus că îi place de ea”, a spus Alexia Eram, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

