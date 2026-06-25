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Marius Niță, dezvăluiri despre vacanța din Grecia. Cum arată rana provocată de peștele-iepure

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 13:31
Marius Niță, dezvăluiri despre vacanța din Grecia. Cum arată rana provocată de peștele-iepure
Marius Niță, dezvăluiri despre vacanța din Grecia. Cum arată rana provocată de peștele-iepure / Sursa foto: Social media
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În ultima perioadă, numeroși turiști români care au vizitat sau se află în vacanță în Grecia discută tot mai des despre apariția „peștelui-iepure” (Lagocephalus sceleratus), o specie de tip pește-balon.

În postările apărute pe rețelele sociale se arată că în mările din Grecia ar fi fost semnalată o prezență tot mai mare a peștelui-iepure, iar mai mulți turiști, inclusiv români, susțin că au avut contacte neplăcute cu această specie.

Recent, prezentatorul Marius Niță a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare o rană provocată de mușcătura peștelui-iepure. Acesta a povestit că s-a întors de curând din Skiathos, Grecia, unde unul dintre prietenii săi ar fi fost mușcat de această specie.

„Pentru că au început să-mi scrie tot mai mulți alarmați, gata să renunțe la vacanțele în Grecia, zic să vă mai calmez nițel. Aveți în imagine buba provocată de un așa-zis pește-iepure, după o săptămână de la atac. În prima zi de vacanță s-a întâmplat, nefericitul pacient este unul dintre prieteni. Amândoi, în apa cristalină, admirând peștii care înotau printre noi, cred că dorade, nu mă pricep la carași din ăstia, și-l văd pe ăsta cum sare ca ars urlând că l-a mușcat ceva. Ieșim la mal, pielea luată, nițel sânge și niste perforații în forma dinților peștelui-iepure.

Deconectați fiind de tot ceea ce înseamnă știri, isterii, guvern sau orătaniile din mare, după vreo cinci zile ne-au ajuns la urechi și informații legate de peștele ăsta. Timp în care am mai văzut niște turiști care săreau în sus, țipând, în mare. N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde. Și, până la urmă, toți ne bucurăm când vine iepurașul… Pe mine m-a mușcat doar lenea, dar îmi revin”, a scris Marius Niță pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Proveniența speciei

Potrivit Centrului Elenic pentru Cercetări Marine (HCMR), Lagocephalus sceleratus este o specie invazivă provenită din zona Indo-Pacificului, care a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. Primele semnalări oficiale în apele Greciei datează din 2005, iar de atunci peștele s-a răspândit treptat în majoritatea mării elene, cu o concentrație mai mare în sud, în jurul insulei Creta și în zona Atenei.

Specialiștii resping ideea că ar ataca oamenii, explicând că este un prădător oportunist ce se hrănește cu pești, cefalopode și alte viețuitoare marine. Incidentelor în care provoacă răni le sunt de regulă asociate situațiile în care peștele este prins accidental, mai ales de pescari amatori, care încearcă să îl manipuleze fără echipament de protecție sau să îl elibereze de pe cârlig.

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