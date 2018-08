La un an de la drama care a îndoliat întreaga suflare a muzicii din România, DJ Vix a făcut mărturisiri sfâșietoare despre bunul său prieten DJ Snatt, care s-a stins fulgerător. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile emoționante ale liderului comunității trance de la noi din țară. Visul de o viață al celor mai talentați DJ de trance s-a împlinit cu un preț mult prea mare.(CITEȘTE ȘI: EA ESTE ROMÂNCA NELI CARE L-A ÎNNEBUNIT PE JASON DERULO!)

„Cu părere de rău și în stare de șoc, vă anunț că Snatt Dragoș a trecut în neființă în această dimineață, cel mai probabil în urma unui infarct, dar urmează să se stabilească în orele următoare. El se afla în locuința lui. Fratele lui mi-a împărtășit această veste tragică, care pur și simplu m-a șocat”, a fost mesajul transmis de DJ Vix imediat după nenorocire.(NU RATA, AICI: FILMĂRI EXCLUSIVE CU ARȚĂGOȘII ARLAUSKIS & OMRANI)

La aproximativ un an de la sumbrul moment, DJ Vix – sau Bogdan Gheorghe, cum este trecut în buletin – a făcut mărturisiri uluitoare despre evenimentul care i-a marcat cariera, dar și despre împlinirea visului pe care îl avea cu bunul său coleg DJ Snatt.

La UNTOLD a fost amenajată o scenă dedicată muzicii trance, acolo unde i-a simțit din plin lipsa celui care a pus bazele proiectului Snatt & Vix. (NU RATA, AICI: PRIMELE IMAGINI CU DANIELA CRUDU & NOUL IUBIT)

”Proiectul nostru Snatt și Vix s-a întrerupt anul trecut din cauza unei tragedii. Moartea lui Dragoș a fost un șoc pentru noi toți. El e încă prezent în viața mea. Eu și Dragoș Snatt eram împătimiți cu trance-ul, eram liderii acestei comunități. Pentru noi a fost un vis să avem o scenă la un festival de genul UNTOLD. Am avut tot timpul proiecte făcute, vorbeam cu organizatorii, am venit ca fani la acest festival, dar nu s-a întâmplat în acești patru ani. Dar iată că după acest evenimet tragic s-a întamplat ca să se îndeplinească visul nostru. Se pare că Dragoș, de acolo de sus, ne-a ajutat. Uneori vorbesc cu el și îi zic «Bro, ajută-mă să fie bine». Sunt foarte sigur că el ne ajută de acolo de unde este. Pentru că trance-ul era viața lui”, a declarat DJ Vix, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

DJ Vix mixează cu laptopul colegului său

Mai mult decât atât, DJ Vix ne-a mai spus: ”E un moment pe care nu-l conștientizăm și, sincer, îmi e greu. Parcă simt că e plecat în concediu sau în vacanță. Tot timpul eu stăteam în dreapta, iar el în stânga, ca din public să se vadă Snatt & Vix. E greu pentru că el era omul care mă corecta și mă ajuta. Sunt multe momente grele. Acum, eu mixez cu căștile și laptop-ul lui”.(VEZI ȘI: FAIMOSUL DJ MARKUS SCHULZ, TOTUL DESPRE NUNTA DE LA IBIZA)

Celebrul Markus Schulz, șocat de moartea lui DJ Snatt

Markus Schulz a suferit un şoc când a aflat că bunul său prieten DJ Snatt a încetat din viaţă.

„De foarte mulţi ani am participat la diferite evenimente alături de Snatt şi Vix . De-a lungul timpului am ajuns să fiu foarte apropiat de el. Acum două săptămâni am avut împreună un eveniment în Bucureşti, a fost de-a dreptul extraordinar, Snatt a fost foarte entuziasmat de cum a ieşit evenimentul. Am petrecut cea mai mare parte duminică, a doua zi după eveniment. Snatt a fost o persoană foarte pasionată de muzică, a iubit la nebunie trance-ul. Trance-ul era viaţa lui. Sunt şocat şi există un gol imens în inima mea”, a spus Markus Schulz, după ce a aflat teribila veste.

