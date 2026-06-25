Maybach-ul lui Bisoi, scos la vânzare. Influencerul cere părerea fanilor despre prețul corect

În online apare tot mai des momentul acela în care creatorii de conținut își schimbă mașinile, iar Bisoi nu face excepție. El a anunțat pe Instagram că a venit clipa „tristă” în care trebuie să renunțe la unul dintre cele mai spectaculoase modele din garajul său.

Este vorba despre un Maybach S560, V8, 469 CP, fabricat în 2020, varianta facelift. Mașina este prezentată ca fiind într-o configurație aproape completă, cu dotări rare și un interior care atrage imediat atenția.

Maybach-ul lui Bisoi, scos la vânzare

Creatorul a descris în detaliu automobilul, subliniind că interiorul este „full crem cu gri și negru”, o combinație premium care pune în valoare designul specific Maybach. Vehiculul vine echipat cu trapa Magic Sky Control, un element tehnologic scump și spectaculos, care permite schimbarea transparenței plafonului printr-o simplă comandă. De asemenea, modelul dispune de pachetul de șampanie și frigider integrat, două dotări care transformă orice drum într-o experiență de lux. Singurul minus menționat de Bisoi este lipsa încălzirii în volan, o absență surprinzătoare pentru o mașină configurată aproape la maximum.

Un alt detaliu important este faptul că întregul automobil este colantat full PPF, un tratament de protecție care poate costa mii de euro și care menține vopseaua în stare impecabilă. Pentru pasionații de mașini premium, acest aspect poate reprezenta un avantaj major în evaluarea prețului final.

Influencerul cere părerea fanilor despre prețul corect

„Și într-un final vine și momentul ăla trist în care trebuie să vindem mașinile. Iar astăzi avem Maybach ul meu S560, V8, 469 de cai. Este model 2020, facelift. La interior e cam full full. Are tot ce trebuie, în afară de încălzirea în volan. Nu știu de ce a fost configurată așa. Are trapa Magic Sky Control, dacă așa se numește. Interiorul este full crem cu gri și negru, foarte frumos configurat. Mie îmi place, chiar îmi place foarte mult. Ai aici și pachetul de șampanie, ai și frigider. Deci e cam full. Mai mult de atât, toată mașina este colantată full PPF. Nu știu ce să vă mai zic. Este o mașină incredibilă. Vreau să-mi spuneți care credeți că este prețul corect pentru care ar trebui să o scot la vânzare.”, a spus Bisoi pe Instagram.

Postarea a stârnit rapid reacții, iar urmăritorii au început să estimeze valoarea mașinii, care pe piața second-hand poate ajunge cu ușurință la suma de 100.000 de euro, în funcție de kilometraj și stare. Bisoi pare hotărât să lase comunitatea să influențeze decizia finală, transformând vânzarea într-un subiect viral.

CITEŞTE ŞI: ANAF scoate la vânzare un Ferrari confiscat. Cât trebuie să plătești ca să participi

Sebastian Dobrincu, achiziție de lux. Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano Ronaldo