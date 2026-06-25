Acasă » Știri » Maybach-ul lui Bisoi, scos la vânzare. Influencerul cere părerea fanilor despre prețul corect

Maybach-ul lui Bisoi, scos la vânzare. Influencerul cere părerea fanilor despre prețul corect

De: David Ioan 25/06/2026 | 14:56
Maybach-ul lui Bisoi, scos la vânzare. Influencerul cere părerea fanilor despre prețul corect. Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În online apare tot mai des momentul acela în care creatorii de conținut își schimbă mașinile, iar Bisoi nu face excepție. El a anunțat pe Instagram că a venit clipa „tristă” în care trebuie să renunțe la unul dintre cele mai spectaculoase modele din garajul său.

Este vorba despre un Maybach S560, V8, 469 CP, fabricat în 2020, varianta facelift. Mașina este prezentată ca fiind într-o configurație aproape completă, cu dotări rare și un interior care atrage imediat atenția.

Maybach-ul lui Bisoi, scos la vânzare

Creatorul a descris în detaliu automobilul, subliniind că interiorul este „full crem cu gri și negru”, o combinație premium care pune în valoare designul specific Maybach. Vehiculul vine echipat cu trapa Magic Sky Control, un element tehnologic scump și spectaculos, care permite schimbarea transparenței plafonului printr-o simplă comandă. De asemenea, modelul dispune de pachetul de șampanie și frigider integrat, două dotări care transformă orice drum într-o experiență de lux. Singurul minus menționat de Bisoi este lipsa încălzirii în volan, o absență surprinzătoare pentru o mașină configurată aproape la maximum.

Un alt detaliu important este faptul că întregul automobil este colantat full PPF, un tratament de protecție care poate costa mii de euro și care menține vopseaua în stare impecabilă. Pentru pasionații de mașini premium, acest aspect poate reprezenta un avantaj major în evaluarea prețului final.

Influencerul cere părerea fanilor despre prețul corect

„Și într-un final vine și momentul ăla trist în care trebuie să vindem mașinile. Iar astăzi avem Maybach ul meu S560, V8, 469 de cai. Este model 2020, facelift. La interior e cam full full. Are tot ce trebuie, în afară de încălzirea în volan. Nu știu de ce a fost configurată așa. Are trapa Magic Sky Control, dacă așa se numește. Interiorul este full crem cu gri și negru, foarte frumos configurat. Mie îmi place, chiar îmi place foarte mult. Ai aici și pachetul de șampanie, ai și frigider. Deci e cam full. Mai mult de atât, toată mașina este colantată full PPF. Nu știu ce să vă mai zic. Este o mașină incredibilă. Vreau să-mi spuneți care credeți că este prețul corect pentru care ar trebui să o scot la vânzare.”, a spus Bisoi pe Instagram.

Postarea a stârnit rapid reacții, iar urmăritorii au început să estimeze valoarea mașinii, care pe piața second-hand poate ajunge cu ușurință la suma de 100.000 de euro, în funcție de kilometraj și stare. Bisoi pare hotărât să lase comunitatea să influențeze decizia finală, transformând vânzarea într-un subiect viral.

CITEŞTE ŞI: ANAF scoate la vânzare un Ferrari confiscat. Cât trebuie să plătești ca să participi

Sebastian Dobrincu, achiziție de lux. Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano Ronaldo

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”
Știri
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”
(P) Evadare de weekend fără drum lung
Știri
(P) Evadare de weekend fără drum lung
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația seismologilor. „Cutremurele nu ucid oameni, clădirile o fac“
Adevarul
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația...
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
Click.ro
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste...
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat brusc demisia
Digi 24
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat...
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
go4it.ro
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială ...
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”
(P) Evadare de weekend fără drum lung
(P) Evadare de weekend fără drum lung
(P) Piese pentru utilaje agricole: ghid pentru fermieri
(P) Piese pentru utilaje agricole: ghid pentru fermieri
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi salonul și artistul potrivit
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi salonul și artistul potrivit
(P) Instalații sanitare și electrice: ce știe un specialist că tu nu știi
(P) Instalații sanitare și electrice: ce știe un specialist că tu nu știi
Andrei Duban, în lacrimi la podcastul lui Oprișan. Gestul său eroic nu a fost uitat: ”Nimeni nu ...
Andrei Duban, în lacrimi la podcastul lui Oprișan. Gestul său eroic nu a fost uitat: ”Nimeni nu știe asta”
Vezi toate știrile