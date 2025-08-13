Medicii i-au spus că are o simplă viroză și au trimis-o acasă. La câteva zile distanță, această adolescentă a paralizat

Grace Turnball avea doar 14 ani atunci când a crezut că se confruntă cu o infecție virală la stomac, dar starea ei de sănătate continua să se înrăutățească de la o zi la alta. Descrisă ca fiind o adolescentă plină de viață, sportivă, tânăra a ajuns în punctul în care nu a mai putut să se ridice din pat.

Viața lui Grace Turnaball s-a schimbat radical la finalul anului 2016, atunci când a crezut că suferă de o infecție la stomac. Din nefericire, diagnosticul primit nu era cel real, iar stare ei de sănătatea continua să se înrăutățească de la o zi la alta. După patru zile de vărsături a ajuns la spital, iar medicii i-au spus că a contactat o bacterie care se va elimina rapid.

Grace s-a trezit paralizată din somn

Pe măsură ce zilele treceau, tânăra se simțea tot mai rău, făcea febră mare și nu mai avea putere să se miște. A decis să meargă din nou la medic, însă a fost acuzată că dramatizează și a fost trimisă acasă.

”Se agrava din ce în ce mai mult, așa că în a patra zi de vărsături m-am dus la spital, iar medicii au spus: ”Credem că ești bine, e doar ceva viral”. Eram foarte rău, aveam febră mare și eram albă ca varul, dar mi-au spus să merg acasă și să nu mai fiu dramatică. Mă simțeam de parcă aș fi fost proastă, dar știam că trupul meu nu era bine”, a spus Grace.

În noapte de Crăciun (în anul 2016), Grace s-a trezit pentru a merge la toaletă, dar a constatat că nu se mai poate mișca de la gât în jos. La început a crezut că este vorba despre o paralizie în somn – afecțiunea în care creierul este conștient, dar corpul nu se poate mișca, însă starea sa de sănătate era din ce în ce mai gravă.

A fost transportată la spital, iar medicii au descoperit că adolescenta avea o infecție la sistemul nervos, a măduvei spinării și a creierului. Afecțiunea cu care a fost diagnosticată Grace a paralizat-o pe viață. Adolescenta a fost devastată când a aflat vestea, mai ales când a conștientizat că nu va mai putea juca fotbal niciodată, sportul pe care îl iubea atât de mult.

”Nu știam ce s-a întâmplat, dar m-am gândit că poate este paralizie în somn. Mi-a dat viața peste cap. Am fost devastată să mi se spună că nu voi mai merge niciodată. M-am întrebat dacă voi mai putea să dau cu piciorul în mingea de fotbal. Eram o fotbalistă foarte bună, iar fotbalul era viața mea”, a mai spus Grace.

Inițial, boala a debutat extrem de agresiv. Grace nici nu putea să vorbească. Se folosea de ajutorul unei aplicații pe telefon ca să poată cominica, însă exersând a ajuns să vorbească normal.

”Aveam un fel de bâlbâială foarte gravă, în așa fel încât nu reușeam să scot un cuvânt. Foloseam o aplicație pe telefon la școală ca să pot cominica. Când am spus primul cuvânt, nu am fost niciodată mai fericită în viața mea. De atunci nu am mai tăcut. A fost un sentiment incredibil”, a mai spus tânăra, potrivit TheSun.

”Viața mea este mult mai diferită și mai grea”

A urmat o perioadă de ani buni în care Grace a încercat să se adapteze noului stil de viață și să se integreze în societate. Paralizia a făcut ca tânăra să nu poată mânca, fiind nevoită să se alimenteze printr-un tub de hrănire.

În prezent, Grace își duce viața într-un scaun rulant, joacă rugby și este voluntară în mai multe campanii de conștientizare. Recent, aceasta le-a transmis oamenilor un mesaj emoționant despre felul în care trebuie să acționeze atunci când simt că ceva se întâmplă cu starea lor de sănătate.

„Îți cunoști corpul cel mai bine, așa că nu lăsa pe cineva să te respingă doar pentru că crede că știe mai mult decât tine. Dacă ar fi fost depistat mai devreme, viața mea ar fi arătat diferit?. Dar cred și că totul se întâmplă cu un motiv. Încă sunt foarte sportivă și obișnuiam să joc rugby în scaun rulant ca o formă de descărcare. Mă gândesc să fac curse în scaun rulant pentru că, înainte, eram alergătoare de cross country. Viața ta nu s-a terminat doar pentru că ești într-un scaun rulant. Doar pentru că mă deplasez pe roți nu înseamnă că nu sunt la fel de capabilă ca oricine altcineva. Chiar dacă viața mea este mult diferită și poate mai grea decât a unei persoane fără dizabilități, tot este o viață foarte bună”, a spus Grace.

