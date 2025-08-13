Acasă » Știri » Medicii i-au spus că are o simplă viroză și au trimis-o acasă. La câteva zile distanță, această adolescentă a paralizat

Medicii i-au spus că are o simplă viroză și au trimis-o acasă. La câteva zile distanță, această adolescentă a paralizat

De: Irina Vlad 13/08/2025 | 19:19
Medicii i-au spus că are o simplă viroză și au trimis-o acasă. La câteva zile distanță, această adolescentă a paralizat

Grace Turnball avea doar 14 ani atunci când a crezut că se confruntă cu o infecție virală la stomac, dar starea ei de sănătate continua să se înrăutățească de la o zi la alta. Descrisă ca fiind o adolescentă plină de viață, sportivă, tânăra a ajuns în punctul în care nu a mai putut să se ridice din pat. 

Viața lui Grace Turnaball s-a schimbat radical la finalul anului 2016, atunci când a crezut că suferă de o infecție la stomac. Din nefericire, diagnosticul primit nu era cel real, iar stare ei de sănătatea continua să se înrăutățească de la o zi la alta. După patru zile de vărsături a ajuns la spital, iar medicii i-au spus că a contactat o bacterie care se va elimina rapid.

Grace s-a trezit paralizată din somn

Pe măsură ce zilele treceau, tânăra se simțea tot mai rău, făcea febră mare și nu mai avea putere să se miște. A decis să meargă din nou la medic, însă a fost acuzată că dramatizează și a fost trimisă acasă.

”Se agrava din ce în ce mai mult, așa că în a patra zi de vărsături m-am dus la spital, iar medicii au spus: ”Credem că ești bine, e doar ceva viral”. Eram foarte rău, aveam febră mare și eram albă ca varul, dar mi-au spus să merg acasă și să nu mai fiu dramatică. Mă simțeam de parcă aș fi fost proastă, dar știam că trupul meu nu era bine”, a spus Grace.

Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...

În noapte de Crăciun (în anul 2016), Grace s-a trezit pentru a merge la toaletă, dar a constatat că nu se mai poate mișca de la gât în jos. La început a crezut că este vorba despre o paralizie în somn – afecțiunea în care creierul este conștient, dar corpul nu se poate mișca, însă starea sa de sănătate era din ce în ce mai gravă.

A fost transportată la spital, iar medicii au descoperit că adolescenta avea o infecție la sistemul nervos, a măduvei spinării și a creierului. Afecțiunea cu care a fost diagnosticată Grace a paralizat-o pe viață. Adolescenta a fost devastată când a aflat vestea, mai ales când a conștientizat că nu va mai putea juca fotbal niciodată, sportul pe care îl iubea atât de mult.

”Nu știam ce s-a întâmplat, dar m-am gândit că poate este paralizie în somn. Mi-a dat viața peste cap. Am fost devastată să mi se spună că nu voi mai merge niciodată. M-am întrebat dacă voi mai putea să dau cu piciorul în mingea de fotbal. Eram o fotbalistă foarte bună, iar fotbalul era viața mea”, a mai spus Grace.

Inițial, boala a debutat extrem de agresiv. Grace nici nu putea să vorbească. Se folosea de ajutorul unei aplicații pe telefon ca să poată cominica, însă exersând a ajuns să vorbească normal.

”Aveam un fel de bâlbâială foarte gravă, în așa fel încât nu reușeam să scot un cuvânt. Foloseam o aplicație pe telefon la școală ca să pot cominica. Când am spus primul cuvânt, nu am fost niciodată mai fericită în viața mea. De atunci nu am mai tăcut. A fost un sentiment incredibil”, a mai spus tânăra, potrivit TheSun.

”Viața mea este mult mai diferită și mai grea”

A urmat o perioadă de ani buni în care Grace a încercat să se adapteze noului stil de viață și să se integreze în societate. Paralizia a făcut ca tânăra să nu poată mânca, fiind nevoită să se alimenteze printr-un tub de hrănire.

În prezent, Grace își duce viața într-un scaun rulant, joacă rugby și este voluntară în mai multe campanii de conștientizare. Recent, aceasta le-a transmis oamenilor un mesaj emoționant despre felul în care trebuie să acționeze atunci când simt că ceva se întâmplă cu starea lor de sănătate.

„Îți cunoști corpul cel mai bine, așa că nu lăsa pe cineva să te respingă doar pentru că crede că știe mai mult decât tine. Dacă ar fi fost depistat mai devreme, viața mea ar fi arătat diferit?. Dar cred și că totul se întâmplă cu un motiv.

Încă sunt foarte sportivă și obișnuiam să joc rugby în scaun rulant ca o formă de descărcare. Mă gândesc să fac curse în scaun rulant pentru că, înainte, eram alergătoare de cross country. Viața ta nu s-a terminat doar pentru că ești într-un scaun rulant.

Doar pentru că mă deplasez pe roți nu înseamnă că nu sunt la fel de capabilă ca oricine altcineva. Chiar dacă viața mea este mult diferită și poate mai grea decât a unei persoane fără dizabilități, tot este o viață foarte bună”, a spus Grace.

Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav, după ce frânele au cedat! Informații de ultimă oră despre Marco

A apărut o nouă tulpină COVID-19! Cum se transmite ”stratus” și cât de gravă e, de fapt

Tags:
Iți recomandăm
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave
Știri
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor…
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Știri
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
Mediafax
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Gandul.ro
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea partenerei sale
Mediafax
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment secret cu o comoară în interior
Antena 3
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment...
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Digi 24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”....
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Digi24
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef...
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
kanald.ro
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
kfetele.ro
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
go4it.ro
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții:...
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular...
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de sfâșietor!
Capital.ro
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune...
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
evz.ro
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt,...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:
radioimpuls.ro
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi...
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a...
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de...
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în soare. Danir a murit în chinuri
Yellow News
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți ...
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul ...
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România
Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat ...
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat influencerul
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Vezi toate știrile
×