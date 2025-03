Meghan Markle, reacție „sălbatică”, după ce a aflat de coperta Vanity Fair. Se aștepta să fie despre ea, dar...

Meghan Markle, soția prințului Harry, este tot mai des în centrul scandalurilor, iar cartea unui fost editor al celebrei reviste Vanity Fair o pune din nou într-o lumină destul de nefavorabilă.

Fostul editor al Vanity Fair, Graydon Carter, a dezvăluit în memoriile sale, „When the Going was Good”, carte lansată marți, că Meghan Markle a înțeles greșit scopul apariției ei într-o ediție a revistei, publicată în 2017, arată New York Post.

Carter, în vârstă de 75 de ani, a povestit într-un interviu cum Meghan a fost contactată de echipa revistei pentru un interviu care a apărut în Vanity Fair. De altfel, materialul a fost unul dintre ultimele realizate sub coordonarea lui Carter, acesta demisionând la finalul lui 2017.

„Jane Sarkin, care se ocupa de copertă, a intrat și a spus: «Ar trebui să facem o copertă cu Meghan Markle». Am spus că nu am idee cine este. «Joacă în Suits», mi-a răspuns. I-am spus că nu am idee ce este asta și am întrebat de ce ar trebui să scriem un material despre ea. «Pentru că se va căsători cu Prințul Harry», mi s-a răspuns”, își amintește Graydon Carter.

Reacția lui Meghan Markle

Actuala ducesă a acceptat interviul, dar, spune fostul editor, în timpul discuțiilor, ea s-ar fi plâns constant de faptul că nu se afla în centrul atenției, ci materialul era mai degrabă despre relația sa cu Harry decât despre cariera și proiectele în care era implicată, așa cum crezuse ea inițial.

„Scuzați-mă, va fi totul despre prințul Harry? Pentru că am crezut că vom vorbi despre organizațiile mele de caritate și despre acțiunile mele filantropice”, ar fi spus Markle atunci.

„Această femeie este ușor în derivă în privința faptelor și a realității”, a gândit Carter la acea vreme.

Reprezentanții lui Meghan Markle nu au comentat până acum afirmațiile fostului editor. Materialul despre relația dintre cei doi a ajuns până la urmă pe coperta Vanity Fair și a fost publicată cu câteva săptămâni înaintea logodnei lui Meghan cu prințul Harry, în noiembrie 2017.

Carter a fost prieten cu regretata soacră a lui Markle, prințesa Diana, De altfel, el a găzduit petrecerea din 1994 în care Diana a purtat celebra „rochie de răzbunare”, ca răspuns la adulterul prințului Charles cu actuala regină Camilla.

Jurnalistul canadian a declarat pentru Page Six că Diana, care a murit în 1997, ar fi fost supărată din cauza înstrăinării lui Harry de restul familiei regale.

„Aș crede că ar simți o mare durere pentru că fiul ei s-a îndepărtat astfel de familia lui, în special de fratele său, dar și de tatăl său. Oricând cineva intervine între frați, este un dezastru, e oribil pentru o familie”, a spus Carter.

