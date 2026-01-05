Melania Trump, apariție strălucitoare de Revelion! Prima Doamnă a furat toate privirile în noaptea dintre ani

Melania Trump a întâmpinat noul an cu stil și eleganță, alături de soțul ei, Donald Trump, la celebra petrecere de Revelion organizată la Mar-a-Lago. Prima Doamnă a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă, într-o seară plină de fast, invitați celebri și strălucire. Potrivit Page Six, Melania a fost una dintre cele mai elegante apariții ale serii, purtând o rochie argintie cu paiete, marca The New Arrivals, în valoare de aproximativ 1.450 de dolari.

Ținută de gală și apariție impecabilă

Pentru petrecerea de Anul Nou, Melania Trump a ales o rochie lungă, strălucitoare, cu talia evidențiată de o curea asortată, care i-a pus perfect în valoare silueta. Look-ul a fost completat de o pereche de pantofi Christian Louboutin, la fel de sclipitori, și o coafură simplă, cu părul ondulat în bucle lejere.

Prima doamnă a optat pentru un machiaj discret, lăsând ținuta să fie punctul central al apariției sale. Alături de ea, Donald Trump, îmbrăcat într-un smoking clasic, a salutat invitații și a urat tuturor „pace pe Pământ” pentru anul care începe.

O petrecere cu invitați de rang înalt

Petrecerea de la Mar-a-Lago este deja o tradiție pentru familia Trump, iar ediția din acest an nu a făcut excepție. Printre invitații de seamă s-au numărat regizorul Brett Ratner, care lucrează la un documentar despre Melania, dar și oficiali importanți, precum secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, sau Jeanine Pirro.

La eveniment au fost prezenți și fiii președintelui: Donald Jr., Barron și Eric Trump. Soția acestuia din urmă, Lara Trump, a atras și ea atenția într-o rochie roz-aurie cu paiete, perfect asortată cu ținuta Melaniei.

O tradiție de familie cu invitați celebri

Revelionul de la Mar-a-Lago este o tradiție veche de ani buni în familia Trump. De-a lungul timpului, petrecerea fastuoasă de la Mar-a-Lago a adunat nume mari din lumea divertismentului și sportului, printre care Sylvester Stallone, Tiger Woods, Martha Stewart sau Serena Williams.

Anul trecut, Melania a ales o rochie neagră Versace pentru seara de Relion, iar anul acesta a continuat tradiția aparițiilor elegante cu o ținută care a strălucit, la propriu, în noaptea dintre ani.

Se pare că Prima Doamnă a Statelor Unite rămâne fidelă stilului ei rafinat și aparițiilor spectaculoase. Indiferent de context, Melania Trump știe să atragă atenția, iar Revelionul de la Mar-a-Lago a fost încă o dovadă că grația și eleganța rămân semnătura ei personală.

CITEȘTE ȘI:

„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România

Cele mai stilate ținute purtate de Kate Middleton în 2025. Prințesa de Wales a impresionat cu alegerile ei vestimentare