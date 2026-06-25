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Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie. Patru zodii vor întâmpina obstacole la final de lună

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 14:33
Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie. Patru zodii vor întâmpina obstacole la final de lună
Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie. Patru zodii vor întâmpina obstacole la final de lună
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Intervalul 29 iunie – 23 iulie 2026 este marcat de un tranzit astrologic considerat semnificativ, odată cu intrarea lui Mercur în retrograd. În interpretarea astrologilor, această fază ar putea influența modul în care oamenii comunică, iau decizii, își organizează călătoriile sau își gestionează planurile de zi cu zi.

În acest context, unele zodii ar putea resimți mai puternic efectele perioadei, fiind posibile întârzieri, confuzii sau situații care testează răbdarea și capacitatea de adaptare.

În astrologie, perioada de retrogradare a lui Mercur este adesea legată de situații imprevizibile, în care planurile inițiale pot suferi modificări. În acest interval, pot apărea amânări, reveniri asupra unor discuții sau necesitatea de a ajusta proiecte deja începute.

Pentru anumite persoane, acest context poate funcționa ca un moment de reflecție și corectare a unor decizii anterioare, în timp ce pentru altele poate aduce dificultăți și obstacole suplimentare în desfășurarea activităților.

Gemeni

Gemenii se află printre zodiile care pot resimți mai intens efectele retrogradării lui Mercur, considerat planeta lor guvernatoare. În intervalul 29 iunie – 23 iulie 2026, pot apărea dificultăți legate de comunicare, amânări ale unor planuri sau situații în care sunt nevoiți să își clarifice repetat intențiile.

Deciziile luate în grabă ar putea necesita ulterior ajustări, iar neînțelegerile pot genera tensiuni sau complicații în relațiile cu cei din jur. Astrologii recomandă o atenție sporită la documente, mesaje și angajamente asumate în această perioadă.

3 zodii
Sursa Foto: Arhivă Cancan

Fecioară

Fecioara ar putea resimți și ea influențele acestui tranzit, în special în sfera profesională și în organizarea activităților cotidiene. Nativii obișnuiți să își planifice riguros fiecare detaliu se pot confrunta cu schimbări neașteptate sau întârzieri care le dau peste cap agenda.

Unele proiecte importante ar putea avansa mai lent decât de obicei, iar colaborările cu alte persoane pot deveni mai complicate. În acest context, astrologii sugerează evitarea perfecționismului excesiv și acceptarea faptului că anumite situații nu pot fi controlate în totalitate.

Săgetător

Săgetătorii pot resimți efectele retrogradării lui Mercur mai ales în zona relațiilor, a deplasărilor și a planurilor pe termen lung. În această perioadă, este posibil ca persoane din trecut să reapară în viața lor, iar discuții mai vechi, nerezolvate, să revină în actualitate.

Totodată, pot interveni schimbări neașteptate în programul stabilit sau întârzieri în ceea ce privește călătoriile și proiectele personale. Astrologii consideră că răbdarea și flexibilitatea sunt esențiale pentru a gestiona mai ușor eventualele situații dificile.

Pești

Peștii ar putea trece printr-un interval în care trăirile emoționale sunt mai accentuate, iar riscul de neînțelegeri crește. În relațiile cu cei din jur, pot apărea dificultăți de comunicare. Unele situații considerate închise anterior ar putea reveni pentru a fi lămurite.

Este recomandat ca nativii să nu ia decizii impulsive și să analizeze cu atenție fiecare situație înainte de a acționa, pentru a evita eventualele erori.

Deși retrogradarea lui Mercur este frecvent asociată cu întârzieri sau dificultăți, aceasta poate avea și o latură constructivă. Perioada poate fi folosită pentru revizuirea unor alegeri, corectarea greșelilor și încheierea unor etape rămase deschise. În ansamblu, răbdarea și atenția la detalii rămân esențiale pentru toate zodiile.

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