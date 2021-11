Mesajul Oanei Zăvoranu, după ce soțul ei, Alex Ashraf, a fost implicat într-un scandal: ”Nu mă doboară nimeni și nimic”

CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, recent, că soțul Oanei Zăvoranu a fost acuzat de agresiune fizică, după care a ajuns în atenția autorităților. Situația a luat o nouă întorsătură, după ce partenerul de viață al vedetei TV a dezvăluit, tot în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că el ar fi, de fapt, cel agresat. La câteva zile de la aflarea informațiilor, Oana Zăvoranu a scris un mesaj pe Instagram.

Recent, Alex Ashraf a fost implicat într-un scandal în clinica în care el și soția lui, Oana Zăvoranu, lucrează. După ce o asistentă le-a adus acuzații grave celor doi, alte trei angajate s-au revoltat. După ce Oana Zăvoranu și-a expus punctul de vedere cu privire la această situație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pe rețelele de socializare a transmis un alt mesaj.

”De când mă știu EVOLUEZ

Mă lupt să fiu mai bună decât am fost luna trecută

Să fiu mai fericită și mai bogată, atât sufletește cât și financiar

Mă străduiesc să am grijă de ce iubesc și cei puțini pe care îi consider FAMILIE ❤️

Nimeni care a dat mâna cu OANA ZĂVORANU, nu a rămas mai sărac, mai prost, nu a fost păcălit sau mințit

Din contră…toți au evoluat și sunt mai bine decât înainte de a mă cunoaște…știți ce zic ?..voi toți cei care mi-ați făcut numai rău și trăiți în jeg la propriu și promiscuitate sufletească…stați pitiți ca șobolanii că atât puteți

Voi credeți că vreodată veți fi mai presus de mine!?..

NU VEȚI FI NICIODATĂ

Mereu am reușit să scap de ‘paduchi’ și m-am salvat la timp…providențial

Nu am de dat socoteală nimănui

Nu mi-e rușine de cine sunt și ce fac…am mers mereu numai înainte și nu m-a frecat grija de capra vecinului

D-aia EU NU CAD NICIODATĂ ȘI DUMNEZEU MĂ APĂRĂ ȘI MĂ IUBEȘTE ❤️?❤️

Nu am o rețetă a învingătorului și nu știu să vă zic de ce sunt așa de STRONG….așa e ADN-ul meu ?

Nu mă dau pe nimeni și nimic, mă iubesc și mă prețuiesc, că doar mă văd zilnic în oglinzile mele alea multe ???

Mereu fac ceva ca să mă simt EU MÂNDRĂ DE MINE

Nu mă doboară NIMENI ȘI NIMIC ???

Iubesc cu toată ființa copiii cu blănița

Nu voi schimba NIMIC din ce gândesc sau vreau să fac…VIAȚA MI-A DOVEDIT CĂ MEREU INTUIȚIA MEA E CORECTĂ !!!

Tot ce promit fac

Valabil și pentru emisiunile alea două pe Youtube și parfumurile viitoare și haine și bijuterii și creme și alte clinici…AM MULTE ÎN PLAN

Toate sunt în stadii avansate, doar răbdare și încredere în mine să aveți

Cine nu mă înghite poate eventual să mă sugă !

???

Asta e dedicație directă, adică pe față așa cum îmi place mie ???

Însă pentru cei care mă iubesc cu adevărat,

MULTĂ DRAGOSTE

Oana Boss❤️??

To be continued…”, este mesajul scris de Oana Zăvoranu pe Instagram.

Ce spune Oana Zăvoranu despre căsnicia cu Alex Ashraf

Oana Zăvoranu a demonstrat întotdeauna faptul că este o femeie asumată şi niciodată nu s-a ferit să vorbească despre problemele care au existat în viaţa ei. În cadrul unui interviu, Oana a mărturisit că au exitat unele discuţii în familia sa, însă cu dragoste şi înţelegere au reuşit împreună să treacă peste obstacole.

„Am avut perioade de suișuri și coborâșuri, dar orice ceartă ne-a unit mai mult. În orice relație de prietenie, căsnicie, intervine monotonia. Secretul este să reușești să reînvii căsnicia, relația, povestea de iubire, să reaprinzi flacăra. Se pierduse la un moment dat un ceva. Nu era vorba de dragoste, că dacă aia se pierde, nu se mai poate reuni. Dacă este dragoste, o poți duce mai departe. Mă cunoaște atât de bine, încât știe când să vină cu ceva. Mă simte. Asta face o femeie fericită. Așa și un bărbat. Dacă simte că este iubit, apreciat, este un om fericit”, a povestit Oana Zăvoranu, la „Showbiz Report’ de la Antena Stars.

