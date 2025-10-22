Acasă » Știri » Mesajul transmis de Tily Niculae, la 2 luni după ce a anunțat divorțul de Dragoș Popescu: ”Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți”

Mesajul transmis de Tily Niculae, la 2 luni după ce a anunțat divorțul de Dragoș Popescu: "Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți"

Mesajul transmis de Tily Niculae, la 2 luni după ce a anunțat divorțul de Dragoș Popescu: "Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți"
Viața personală a actriței Tily Niculae a intrat, în urmă cu două luni, într-un nou capitol. După 15 ani de căsnicie, artista a ales să închidă o etapă importantă din viața sa și să își construiască propriul drum. De atunci, mesajele sale din mediul online au căpătat o profunzime aparte, reflectând procesul prin care trece o femeie care decide să se reconstruiască pas cu pas. Iată ce a transmis actrița!

De când a anunțat separarea de tatăl copiilor săi, Tily Niculae pare să fi ales să-și îndrepte energia spre lucrurile care îi aduc pace: familia, cariera și proiectele prin care inspiră alte femei să aibă încredere în ele. Postările ei de pe rețelele sociale nu mai vorbesc despre durere, ci despre acceptare, despre procesul de a te ridica din propria cenușă și de a privi spre viitor cu o inimă deschisă.

Ce a postat Tily Niculae pe Instagram

În urmă cu puțin timp, Tily a împărtășit cu urmăritorii ei un gând care vorbește despre vindecare, desprindere și renaștere. Fără a face referiri directe la fosta relație, actrița a ales să vorbească despre curajul de a renunța la o viață veche, la obiceiuri, la frici și la legături care nu mai aduc echilibru. Tonul mesajului ei transmite o stare de calm și putere interioară, un sentiment că unele despărțiri nu înseamnă pierdere, ci începutul unei transformări.

„Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt… Într-o zi, curând, vei numi asta cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată.”, a fost mesajul transmis de Tily Niculae.

Cei care o cunosc știu că Tily Niculae este o fire energică și pozitivă, preocupată mereu de dezvoltarea personală și de echilibrul interior. În ultimii ani, actrița a vorbit des despre importanța sănătății emoționale, despre puterea vulnerabilității și despre modul în care experiențele dificile pot deveni lecții prețioase. Separarea de soțul ei, Dragoș Popescu, cu care are o diferență de vârstă de zece ani, pare să fi fost una asumată și matură, o decizie luată cu gândul la binele ambelor părți.

Dar, deși separarea nu a fost una conflictuală, perioada nu a fost deloc ușoară pentru actriță. Însă, Tily Niculae a ales să transforme această etapă într-un nou început.

ACTRIȚA DIN „LA BLOC” DIVORȚEAZĂ! DUPĂ 15 ANI DE CĂSNICIE ȘI-AU SPUS ADIO

TILY NICULAE, NOI DEZVĂLUIRI DESPRE DIVORȚUL DE DRAGOȘ POPESCU. CUM AU AJUNS LA SEPARARE, DUPĂ 15 ANI DE MARIAJ: ”TRECUTUL NU MAI FACE PARTE DIN PREZENT”

