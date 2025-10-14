Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București

După mai multe ierni blânde, luna decembrie 2025 aduce o schimbare bruscă de decor. Frigul se instalează serios în capitală, iar sărbătorile de iarnă vor fi marcate de temperaturi scăzute și fenomene meteo specifice sezonului rece.

Dacă în anii trecuți am avut parte de un Crăciun cu temperaturi mai calde, ce puteau fi specifice perioadei de Paște, de această dată totul se schimbă radical. Meteorologii AccuWeather anunță că luna decembrie 2025 va fi una mult mai rece decât în ultimii ani, cu valori care vor coborî frecvent sub zero grade și cu un final de lună marcat de fenomene extreme.

Cum va fi vremea în București în perioada sărbătorilor

În București, temperaturile maxime din perioada sărbătorilor vor fi modeste, situându-se între 8°C în Ajun și doar 2–4°C în zilele de Crăciun. Noaptea, însă, termometrele vor arăta chiar -4°C, iar meteorologii avertizează că în ziua de 25 decembrie este posibil să apară un fenomen meteo periculos și anumeploaia înghețată. Aceasta ar putea transforma drumurile și trotuarele în adevărate patinoare, complicând serios deplasările de sărbători.

După 26 decembrie, frigul se va accentua treptat, iar ultimele zile ale anului vor aduce maxime de doar 2–3°C și minime de până la -3°C. Cu alte cuvinte, Bucureștiul se pregătește pentru un Crăciun autentic de iarnă, cu temperaturi scăzute și condiții meteo ce ne vor aminti că decembrie este, în sfârșit, o lună de iarnă adevărată.

Vremea în București în perioada următoare

Luna octombrie aduce o toamnă blândă în București, cu temperaturi plăcute și doar câteva zile cu ploaie. Maximele se vor menține între 15 și 20°C, iar nopțile vor fi răcoroase, cu valori între 5 și 9°C. După o perioadă ușor instabilă la mijlocul lunii, vremea se îmbunătățește vizibil, iar ultimele zile din octombrie vor fi senine și mai calde, perfecte pentru plimbări în aer liber. Pe scurt, capitala se bucură de o toamnă autentică, stabilă și prietenoasă.

