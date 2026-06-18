„Mi l-au dat acasă să moară”. Confesiunea lui Serghei Mizil despre ultimele decenii din viața lui Nea Raul

Serghei Mizil traversează o perioadă grea după moartea lui Nea Raul, unul dintre cei mai vechi și apropiați prieteni. La Dan Capatos Show, acesta a făcut dezvăluiri emoționante despre lupta impresionantă pe care prietenul său a dus-o cu boala. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Serghei Mizil și-a amintit momentul în care a aflat că starea lui nea Raul era extrem de gravă. Diagnosticul primit atunci nu lăsa loc de speranțe, însă ceea ce a urmat i-a surprins inclusiv pe medici. Vezi emisiunea integrală aici!

„Omul a fost foarte, foarte tare. Acum vreo 10-11 ani l-am văzut într-un căruț și am sunat-o pe nevastă-sa. Mi-a zis: «Bă, mi l-au dat acasă, că în două săptămâni moare». Când se întâmplă asta, uite cum mănâncă. Și ce-a zis? «Mă pun pe băutură, mă pun pe mâncare». Și a mai trăit încă 12-13 ani.”

Mărturisirea lui Serghei arată cât de puternică a fost dorința lui nea Raul de a merge înainte. Deși medicii nu îi mai acordau șanse, acesta a refuzat să se lase învins de diagnostic. Potrivit lui Serghei, prietenul lui a ales să se bucure de fiecare zi.

„A mâncat și a băut în fiecare zi! Mânca. Asta mi-a demonstrat că, la o boală din asta terminală, psihicul este extraordinar de tare.”

Deși a reușit să trăiască mult peste estimările medicilor, nea Raul a continuat tratamentele și controalele. Boala nu dispăruse, însă el a ales să nu își transforme viața într-o suferință.

„Mergea la citostatice. Era o situație săptămânală. Aveți ani de zile. Săptămânal la citostatice. S-a împrăștiat, s-a împrăștiat, adică nu era… a fost o realitate. Și doctorii știau.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Serghei Mizil, în doliu! A murit Nea Raul, prietenul său de suflet: ”S-a dus al nostru!”

Cum l-a transformat credința pe Gigi Becali. Serghei Mizil sarea în apărarea lui, după ce a fost pus la zid: ”La 4 dimineață era la biserică”