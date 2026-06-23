Acasă » Știri » Mihaela Belecciu, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis, a lăsat un mesaj de adio

Mihaela Belecciu, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis, a lăsat un mesaj de adio

De: Andreea Stăncescu 23/06/2026 | 19:55
Mihaela Belecciu, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis, a lăsat un mesaj de adio
Ce mesaj a lăsat de adio a lăsat femeia / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mihaela Belecciu, în vârstă de 39 de ani, a lăsat un mesaj de adio înaintea unei tragedii care a șocat comunitatea din Torino. Romanca și-a ucis fiica, iar apoi a recurs la un gest extrem, însă nu înainte să transmită un ultim mesaj fiicei sale celei mari.

În biletul de rămas-bun, aceasta îi cerea tinerei să verifice telefonul mobil și îi comunica inclusiv codul de acces al dispozitivului. Mesajul a intrat în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească toate circumstanțele tragediei.

Incidentul s-a petrecut într-un apartament din Torino, unde Mihaela locuia împreună cu cele două fiice ale sale. Descoperirea a fost făcută duminică dimineață de fiica cea mare, în vârstă de 19 ani, care s-a întors acasă și a găsit o scenă greu de imaginat. Adolescenta de 13 ani, Isabella, se afla fără viață într-una dintre camere, iar mama sa a fost găsită decedată în aceeași locuință.

Ce mesaj de adio a lăsat femeia

Tânăra a sunat imediat la serviciile de urgență, iar la fața locului au ajuns echipaje medicale și forțe de ordine. Medicii au încercat să o resusciteze pe fată, însă eforturile lor nu au avut rezultat. Fiica cea mare, profund afectată de cele întâmplate, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Potrivit rudelor, Mihaela Belecciu se confrunta de mai mult timp cu probleme psihice severe și ar fi suferit de depresie după despărțirea de soțul său, care plecase în străinătate. Familia susține că femeia ar fi solicitat în repetate rânduri ajutor de specialitate și chiar internare, însă sprijinul necesar nu ar fi venit la timp.

Mesajul de adio lăsat pentru fiica sa de 19 ani conținea cuvintele: „Uitați-vă în telefonul meu”, alături de codul de deblocare. Telefonul a fost ridicat de anchetatori și este analizat în cadrul investigației. Între timp, rudele cer clarificări și solicită o anchetă amănunțită pentru a se stabili dacă femeia a beneficiat de asistența medicală necesară înainte de producerea tragediei.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii populare! A murit Gabriela Tănase

Paula, o asistentă medicală, a murit în timpul unei intervenții estetice. Avea doar 41 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Știri
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Știri
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Gandul.ro
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. Firma, obligată să plătească peste 21.000 de euro
Adevarul
Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. Firma, obligată să plătească peste...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței de vară. Unde are de gând să plece solista: „E important ca ele să vadă…”
Click.ro
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței...
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Digi 24
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Gandul.ro
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Tags:
ULTIMA ORĂ
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: ...
Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: „Ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu acest gând”
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 30 de ani, găsit în Dunăre. Motivul ireal pentru care rudele ...
Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 30 de ani, găsit în Dunăre. Motivul ireal pentru care rudele nu l-au dat dispărut
Viciul la care Irinel Columbeanu a renunțat pentru fiica sa: ”Nu s-a lăsat până nu l-a rugat Irinuca”
Viciul la care Irinel Columbeanu a renunțat pentru fiica sa: ”Nu s-a lăsat până nu l-a rugat Irinuca”
Ultimul mesaj al Gabrielei Tănase. Ce a postat solista de muzică populară din Oltenia, înainte să ...
Ultimul mesaj al Gabrielei Tănase. Ce a postat solista de muzică populară din Oltenia, înainte să moară
Vezi toate știrile