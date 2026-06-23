Mihaela Belecciu, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis, a lăsat un mesaj de adio

Mihaela Belecciu, în vârstă de 39 de ani, a lăsat un mesaj de adio înaintea unei tragedii care a șocat comunitatea din Torino. Romanca și-a ucis fiica, iar apoi a recurs la un gest extrem, însă nu înainte să transmită un ultim mesaj fiicei sale celei mari.

În biletul de rămas-bun, aceasta îi cerea tinerei să verifice telefonul mobil și îi comunica inclusiv codul de acces al dispozitivului. Mesajul a intrat în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească toate circumstanțele tragediei.

Incidentul s-a petrecut într-un apartament din Torino, unde Mihaela locuia împreună cu cele două fiice ale sale. Descoperirea a fost făcută duminică dimineață de fiica cea mare, în vârstă de 19 ani, care s-a întors acasă și a găsit o scenă greu de imaginat. Adolescenta de 13 ani, Isabella, se afla fără viață într-una dintre camere, iar mama sa a fost găsită decedată în aceeași locuință.

Ce mesaj de adio a lăsat femeia

Tânăra a sunat imediat la serviciile de urgență, iar la fața locului au ajuns echipaje medicale și forțe de ordine. Medicii au încercat să o resusciteze pe fată, însă eforturile lor nu au avut rezultat. Fiica cea mare, profund afectată de cele întâmplate, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Potrivit rudelor, Mihaela Belecciu se confrunta de mai mult timp cu probleme psihice severe și ar fi suferit de depresie după despărțirea de soțul său, care plecase în străinătate. Familia susține că femeia ar fi solicitat în repetate rânduri ajutor de specialitate și chiar internare, însă sprijinul necesar nu ar fi venit la timp.

Mesajul de adio lăsat pentru fiica sa de 19 ani conținea cuvintele: „Uitați-vă în telefonul meu”, alături de codul de deblocare. Telefonul a fost ridicat de anchetatori și este analizat în cadrul investigației. Între timp, rudele cer clarificări și solicită o anchetă amănunțită pentru a se stabili dacă femeia a beneficiat de asistența medicală necesară înainte de producerea tragediei.

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