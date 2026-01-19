Acasă » Știri » Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist

Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist

De: Simona Tudorache 19/01/2026 | 21:05
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul ochilor chiar la începutul anului. Medicul nutriționist a luat această decizie după ce a început să aibă probleme tot mai apăsătoare de vedere.

De la o vreme, Mihaela Bilic parcurgea o carte cu dificultate, deoarece nici ochelarii, dar nici lentilele de contact nu o mai ajutau, avea dureri de cap și chiar treburile gospodărești le făcea cu greutate, asta deoarece ajunsese să vadă totul în ceață. A venit un moment în care a înțeles că trebuie să schimbe asta și a trecut imediat la fapte.

„Cum am început anul? Cu alți ochi. La propriu! V-ați gândit vreodată cum e să nu mai vezi clar mâncarea din farfurie și nici fața omului cu care vorbești? Îngrozitor, întristător! Câtă vreme ochii sunt buni și vezi bine, consideri că așa e normal. Apoi începi să vezi scrisul în ceață, să ai dureri de cap și să-ți tai unghiile odată cu pătrunjelul pentru ciorbă. Pare ceva normal; mai devreme sau mai târziu, cu toții ajungem să purtăm ochelari.

Însă ce te faci când nu te poți obișnui nici cu ochelari, nici cu lentilele de contact, când nu poți citi mai mult de 20 de pagini fără să-ți explodeze capul de durere, când realizezi că ar trebui să porți nu una, ci două perechi de ochelari? Ce faci când ochelarii nu sunt de ajutor? Schimbi ochii, adică apelezi la chirurgie! Dorința de a citi a fost mai mare decât frica de a mă opera și mă bucur că am luat această decizie. Nu știu cât este de complicată intervenția pentru chirurg, însă pentru pacient este miraculos: de azi pe mâine îți recapeți vederea de altădată”, începe mesajul postat de Mihaela Bilic, pe rețelele de socializare.

Ce îi sfătuiește Mihaela Bilic pe cei care întâmpină probleme cu vederea

Cunoscutul medic nutriționist îi îndeamnă pe cei care au probleme cu vederea să îi urmeze exemplul și să apeleze cu încredere la specialiști. Mihaela Bilic susține că medicii i-au schimbat cristalinul, iar rezultatul este uimitor.

„Dacă aveți ochi buni, prețuiți-i! Iar dacă s-au stricat, găsiți specialiștii care să vă recomande soluția cea mai bună pentru voi. Există operația de schimbare a cristalinului cu scop refractiv, care se face la persoane „tinere”, fără cataractă. La mine a fost nevoie de două cristalinuri diferite pentru a fi corectate atât astigmatismul, cât și deficitul de vedere la aproape și la distanță. Acum totul este limpede și clar, am zero dioptrii și am scăpat de ochelari!”, a mai spus medicul nutriționist.

Citește și: Ce se ascunde în pâinea cumpărată zilnic din supermarket. Te îmbătrânește și nici nu îți dai seama

Citește și: Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Știri
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei…
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?”
Știri
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui…
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă...
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul ...
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al ...
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?”
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino
Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt
Vezi toate știrile
×