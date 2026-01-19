Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist

Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul ochilor chiar la începutul anului. Medicul nutriționist a luat această decizie după ce a început să aibă probleme tot mai apăsătoare de vedere.

De la o vreme, Mihaela Bilic parcurgea o carte cu dificultate, deoarece nici ochelarii, dar nici lentilele de contact nu o mai ajutau, avea dureri de cap și chiar treburile gospodărești le făcea cu greutate, asta deoarece ajunsese să vadă totul în ceață. A venit un moment în care a înțeles că trebuie să schimbe asta și a trecut imediat la fapte.

„Cum am început anul? Cu alți ochi. La propriu! V-ați gândit vreodată cum e să nu mai vezi clar mâncarea din farfurie și nici fața omului cu care vorbești? Îngrozitor, întristător! Câtă vreme ochii sunt buni și vezi bine, consideri că așa e normal. Apoi începi să vezi scrisul în ceață, să ai dureri de cap și să-ți tai unghiile odată cu pătrunjelul pentru ciorbă. Pare ceva normal; mai devreme sau mai târziu, cu toții ajungem să purtăm ochelari. Însă ce te faci când nu te poți obișnui nici cu ochelari, nici cu lentilele de contact, când nu poți citi mai mult de 20 de pagini fără să-ți explodeze capul de durere, când realizezi că ar trebui să porți nu una, ci două perechi de ochelari? Ce faci când ochelarii nu sunt de ajutor? Schimbi ochii, adică apelezi la chirurgie! Dorința de a citi a fost mai mare decât frica de a mă opera și mă bucur că am luat această decizie. Nu știu cât este de complicată intervenția pentru chirurg, însă pentru pacient este miraculos: de azi pe mâine îți recapeți vederea de altădată”, începe mesajul postat de Mihaela Bilic, pe rețelele de socializare.

Ce îi sfătuiește Mihaela Bilic pe cei care întâmpină probleme cu vederea

Cunoscutul medic nutriționist îi îndeamnă pe cei care au probleme cu vederea să îi urmeze exemplul și să apeleze cu încredere la specialiști. Mihaela Bilic susține că medicii i-au schimbat cristalinul, iar rezultatul este uimitor.

„Dacă aveți ochi buni, prețuiți-i! Iar dacă s-au stricat, găsiți specialiștii care să vă recomande soluția cea mai bună pentru voi. Există operația de schimbare a cristalinului cu scop refractiv, care se face la persoane „tinere”, fără cataractă. La mine a fost nevoie de două cristalinuri diferite pentru a fi corectate atât astigmatismul, cât și deficitul de vedere la aproape și la distanță. Acum totul este limpede și clar, am zero dioptrii și am scăpat de ochelari!”, a mai spus medicul nutriționist.

