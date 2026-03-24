Mihaela Lucia Olenici, profesoară și antrenoare de fotbal, a murit la doar 45 de ani. Boala nemiloasă care a răpus-o

Mihaela Lucia Olenici, o profesoară și antrenoare de fotbal originară din România, stabilită de mai bine de două decenii în Italia, s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu o boală gravă. Dispariția sa a generat o puternică emoție în comunitatea educațională și sportivă din provincia Trentino, acolo unde și-a desfășurat cea mai mare parte a activității profesionale.

Femeia era cunoscută atât în mediul școlar, cât și în cel sportiv, fiind implicată activ în formarea copiilor și adolescenților. A lucrat ca profesoară de educație fizică într-o instituție de învățământ din zonă, unde și-a construit o reputație solidă de-a lungul anilor, fiind apreciată pentru implicarea sa constantă și pentru modul în care reușea să se apropie de elevi. Activitatea sa didactică a început în urmă cu aproape două decenii, perioadă în care a contribuit la dezvoltarea multor generații de tineri.

O româncă a murit în Italia

În paralel cu activitatea de la clasă, Mihaela s-a dedicat și fotbalului juvenil, unde a avut un rol important în inițierea și pregătirea copiilor din categoriile de vârstă mici. A colaborat timp îndelungat cu un club local din Avio, unde a antrenat grupe destinate celor aflați la început de drum în sport, precum „Piccoli Amici”, „Primi Calci” și „Pulcini”. De-a lungul anilor, a contribuit la dezvoltarea multor copii, unii dintre aceștia continuând ulterior în grupe superioare.

După mutarea familiei în Rovereto, activitatea sa sportivă a continuat în cadrul altor cluburi din zonă, unde a rămas implicată în pregătirea tinerilor jucători. Prezența sa constantă pe teren și în vestiar a făcut ca numele ei să devină cunoscut în comunitatea sportivă locală, fiind asociat cu dedicarea, energia și pasiunea pentru fotbal.

Deși s-a confruntat cu o afecțiune severă, Mihaela nu s-a retras din activitățile sale decât foarte târziu. Chiar și în perioadele dificile, a continuat să fie prezentă la antrenamente și să își susțină elevii și sportivii, demonstrând o voință remarcabilă. Cei care au cunoscut-o au remarcat faptul că a rămas implicată până aproape de final, menținând o legătură strânsă cu copiii și colegii săi.

În mediul educațional, era considerată o persoană activă, orientată spre proiecte și inițiative care promovau sportul și dezvoltarea armonioasă a elevilor. A susținut constant ideea că activitatea fizică are un rol esențial în formarea caracterului și în dezvoltarea personală a tinerilor, integrând aceste principii atât în activitatea didactică, cât și în cea sportivă.

„Mulțumim pentru tot, Mihaela, iar o îmbrățișare familiei și prietenilor care au însoțit-o și au sprijinit-o în această luptă grea. Amintirea ta va trăi veșnic în fiecare gol marcat cu bucurie de Pulcinii și Primi Calci ai tăi. Odihnește-te în pace”, au transmis reprezentanții echipei.

