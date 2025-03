Mihai Bendeac, sărut cu Nelly Kent la o petrecere. Cum s-a terminat noaptea

Mihai Bendeac a sărutat-o pe Nelly Kent la o petrecere! Tânăra a fost pusă să aleagă dintre actor și un îndrăgit artist de la noi din țară! Cum s-a terminat noaptea în care cei doi s-au întâlnit? Vă prezentăm toate detaliile!

Nelly Kent este una dintre cele mai cunoscute actrițe de filme pentru adulți din România. Tânăra a făcut multe dezvăluiri interesante de-a lungul timpului legate de celebrități de la noi din țară, iar de data aceasta Mihai Bendeac a fost în centrul discuției! Iată despre ce este vorba!

Întrebată de diferiți bărbați din showbiz-ul românesc, Nelly Kent a trebuit să facă o selecție. La un moment dat, a venit vorba de Mihai Bendeac, iar atunci tânăra a trebuit să aleagă dintre celebrul actor și artistul Guess Who.

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că tânăra l-a ales pe Guess Who. Care este motivul? Cu Mihai Bendeac a avut ocazia să se întâlnească la o petrecere, însă nu a vrut să „profite” de el, asta pentru că atunci se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„Guess Who (n.r. cu el ar pleca acasă). Cu el (n.r. Mihai Bendeac) am avut ocazia să… dar era beat și nu am vrut să profit. Îmi pare rău, Bendeac. Nu știe (n.r. Mihai Bendeac nu știe că a avut ocazia)”, a mărturisit Nelly Kent.