Mihai Morar și soția lui împlinesc 20 de ani de căsnicie. Ce mesaj emoționant a publicat prezentatorul

Zi de sărbătoare în familia Morar. Mihai și soția lui, Gabriela serbătoresc 20 de ani de căsnicie. Prezentatorul nu a lăsat evenimentul să treacă nemarcat, așa că a postat o serie de imagini inedite, alături de un mesaj plin de emoție special pentru partenera sa.

Mihai Morar este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune din România. Acesta are o carieră de succes, iar pe plan personal îi merge mai bine ca oricând. Are o familie frumoasă, trei fete și o soție de milioane. Mai mult decât atât, au motive de sărbătoare și asta pentru că celebrează 20 de ani de la nuntă. Cu ocazia aniversării, bărbatul a postat pe rețelele de socializare imagini rare cu ei, dar și un mesaj impresionant. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mihai și Gabriela Morar, 20 de ani de căsnicie

Mihai și Gabriela formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă românească. Cei doi se postează doar la ocazii speciale, așa cum s-a întâmplat și acum. Prezentatorul și soția lui împlinesc 20 de ani de când au ales să facă pasul cel mare. Mihai a publicat în mediul online mai multe poze impresionante de la acel moment, dar și un mesaj special pentru soția lui. Textul scoate în evidență iubirea pe care i-o poartă Gabrielei.

În urmă cu exact 20 de ani am semnat niște acte. Viața a scris, apoi, cartea. Și o scrie în continuare. Până la ultima pagină. Mulțumesc pentru poveste, Gabriela!, a scris Mihai Morar pe Instagram.

Deși sunt discreți, în urmă cu ceva timp, Mihai a vorbit în cadrul unui interviu despre modul în care s-au cunoscut. Acesta a recunoscut că totul a pornit de la glumele pe care le spuneau colegii lor.

Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie, a povestit el.

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