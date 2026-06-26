Mihai Trăistariu a slăbit 4 kilograme! Metoda drastică prin care și-a schimbat corpul în doar o săptămână

Mihai Trăistariu a trecut printr-o perioadă de transformări fizice vizibile în ultimii ani, după ce, în contextul pandemiei, a observat o creștere a greutății corporale. Schimbările de stil de viață, reducerea activității obișnuite și un ritm mai puțin dinamic au contribuit la acumularea câtorva kilograme în plus, lucru care l-a determinat pe artist să își reconsidere obiceiurile alimentare și nivelul de activitate fizică.

În momentul în care a ajuns la aproximativ 72 de kilograme, cântărețul a decis să adopte o strategie rapidă de slăbire, orientată mai degrabă către rezultate imediate decât către o schimbare graduală. Abordarea aleasă de el a presupus reducerea semnificativă a meselor zilnice și reorganizarea completă a programului alimentar. Practic, a eliminat micul dejun și a limitat consumul alimentar la o singură masă consistentă în timpul zilei, în general la prânz. Seara, aportul alimentar a fost redus la gustări ușoare, în special semințe, nuci, alune sau fructe uscate, ceea ce a creat un aport caloric mult mai mic față de regimul obișnuit.

Ce dietă a ales să folosească Mihai Trăistariu

Această metodă, apropiată de un tip de post alimentar sau de restricție calorică accentuată, a dus la o scădere rapidă în greutate. În aproximativ o săptămână, artistul a reușit să piardă în jur de 4 kilograme, rezultat pe care l-a considerat semnificativ într-un interval scurt de timp. Ritmul accelerat al slăbirii a fost asociat atât cu reducerea drastică a meselor, cât și cu creșterea nivelului de activitate fizică.

„Am slăbit deja aproape 4 kilograme, în doar o săptămână. Deci într-un timp record. Nu mai mănânc dimineața. Mănânc doar o dată la prânz. Și seara iau ceva semințe, alune, nuci, stafide. Adică tot nimic. Înfometarea e mama slăbitului, orice-ar zice nutriționiștii. Fac și economie, cu ocazia asta”, a declarat Mihai Trăistariu atunci pentru Click!

Pe lângă schimbările alimentare, Mihai Trăistariu a început să includă mai multă mișcare în rutina sa zilnică. Unul dintre obiceiurile adoptate a fost mersul pe jos pe distanțe considerabile, ajungând uneori la aproximativ 14 kilometri parcurși într-o singură zi. Acest tip de activitate a contribuit la consumul energetic crescut și a completat deficitul caloric generat de dieta strictă. Totuși, intensificarea efortului fizic, combinată cu o alimentație redusă, a dus și la apariția unor stări de disconfort fizic, cum ar fi dureri musculare sau oboseală accentuată, mai ales în zona spatelui și a picioarelor.

Deși rezultatele obținute au fost rapide și vizibile, specialiștii în nutriție atrag atenția că un astfel de regim nu este recomandat pe termen lung. Restricțiile alimentare severe și reducerea drastică a numărului de mese pot duce la dezechilibre în organism, lipsă de energie și dificultăți în menținerea masei musculare. În plus, pierderea rapidă în greutate nu este întotdeauna sustenabilă și poate fi urmată de revenirea kilogramelor pierdute dacă stilul de viață nu este menținut în mod echilibrat.

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