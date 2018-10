Ministerul Sănătății (MS) a anunțat, luni, că a demarat o anchetă privind modul în care s-a derulat intervenția echipajelor de ambulanță, în cazul morții lui Ilie Balaci. (VEZI AICI: ULTIMELE POZE CU ILIE BALACI ÎN VIAȚĂ)

„O echipă de control formată din reprezentanți ai Corpului de Control din Ministerul Sănătății și reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) verifică modul în care s-a intervenit în cazul Ilie Balaci”, au precizat reprezentanții MS.

„Este de datoria noastră să verificăm exact ce s-a întâmplat”

“Ilie Balaci este eroul nostru naţional şi familia a ridicat suspiciuni legate de modul în care au intervenit echipajele ambulanţei. În aceste condiţii, este de datoria noastră să verificăm exact ce s-a întâmplat acolo. Astfel, o echipă a Ministerului Sănătăţii, împreună cu reprezentanţi ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă se deplasează, astăzi, la Craiova pentru a verifica dacă au fost respectate protocoalele și procedurile în acest caz”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

„Am început administrarea adrenalinei”

Primul medic de pe ambulanță care a ajuns la Ilie Balaci a explicat cum s-au derulat evenimentele.

„Eu am fost prima mână. Familia a apelat la 112, noi am luat fișa și am plecat imediat. Noi am venit de la un alt caz, de la o altă resuscitare. Am fost apoi direcționat acolo. Am ajuns acolo se făcea BLS (nr. suportul vital de bază) de către o doctoriță de la Urgență care ajunsese în zonă la o rudă din familie, a văzut ce s-a întâmplat și a intervenit. Ea nu avea însă echipamente. Am ajuns noi, am început administrarea adrenalinei”, explică dr. Traian Măgală

Ambulanța SMURD, trimisă în sprijinul ambulanței SAJ

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, Tania Vîlceanu, a declarat, duminică seară, pentru MEDIAFAX, că o ambulanţă SMURD a fost trimisă în sprijinul ambulanţei SAJ, la casa lui Ilie Balaci. (NU RATA, AICI: SOȚIA LUI ILIE BALACI A IZBUCNIT ÎN LACRIMI ÎNAINTE SĂ INTRE ÎN CASA SPORTIVULUI. MĂRTURIA SFÂȘIETOARE FĂCUTĂ DE DANA)

„Prima ambulanţă SAJ a ajuns la el, iar ambulanţa de la SMURD s-a trimis în sprijinul ambulanţei SAJ. A fost cerută în sprijin, nu pentru că SAJ-ul nu se descurca. În momentul în care se face masajul cardiac se depune un efort foarte mare şi din cauza aceasta (s-a trimis – n.r.), în sprijin. Am trimis tot o ambulanţă cu medic. Ambulanţa SMURD a fost cu medic”, a spus Tania Vîlceanu.