Mirel Rădoi e istorie pentru națională: „Am plâns în vestiar…Și bărbații mai plâng câteodată!”

Mirel Rădoi și-a anunțat la conferința de presă care a urmat meciului cu Liechtenstein de la Vaduz, câștigat de România cu scorul de 2-0, că nu va mai continua ca slecționer.

„Această campanile este un eșec. Este ultima mea conferință de presă ca selecționer. Am luat decizia și cred că e și normal din moment ce nu am reușit să mă clasez pe primele două locuri. Nu e vorba de demisie, ci nu voi mai continua pentru că contractul actual se termină la sfârșitul lunii. Chiar acum le-am comunicat băieților. Am plâns în vestiar. Și bărbații mai plâng câteodată”, a declarat Mirel Rădoi.

Acesta s-a arătat încrezător în șansele echipei naționale de a se califica în viitorul apropiat la un turneu final.

„Eu sper că da, sper să nu mai fie încă o perioadă atât de lungă… Sper ca lucrurile să continue altfel, iar eu cred că am început deja. Avem jucători tineri care au foame de rezultate și ar trebui să îi susținem. E important mediul în care îi creștem. Cred că următoarea campanie de calificări pentru EURO poate să fie una ușoară pentru România, mai ales dacă nu se pune presiune pe acești jucători”, a conchis Mirel Rădoi.