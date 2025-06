Moment bizar la summitul G7 între Meloni și Macron. Cum a reacționat premierul, după ce Emmanuel Macron i-a șoptit ceva la ureche

Liderii G7 s-au întâlnit, săptămâna aceasta, pentru a discuta problemele care vizează securitatea internațională. Totuși, un videoclip comic a fost răspândit pe rețelele de socializare, care surprindea discuția dintre președintele Franței și premierul Italiei. Care ar fi tensiunile dintre Macron și Meloni?

În timpul summitului de la Alberta, Canada, liderii celor mai puternice economii ale lumii s-au reunit pentru a discuta despre problemele de securitate, comerț și tehnologie. Printre aceștia s-au numărat Emmanuel Macron și Giorgia Meloni, care sunt cunoscuți pentru tensiunile lor la nivel diplomatic.

În timpul sesiunii, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, purta un discurs, Marcon s-a apropiat de Meloni, încercând să-i șoptească ceva la ureche. Meloni a făcut un gest de aprobare. Câteva momente mai târziu, când Macron s-a aplecat din nou, lidera din Italia, vizibil neimpresionată, a dat ochii peste cap la comentariul președintelui francez.

Videoclipul a stârnit o serie de reacții pe rețelele de socializare, potrivit NDTV.

Nu este clar care ar fi fost mesajul transmis de Emmanuel Macron. Niciunul dintre lideri nu a comentat schimbul de replici.

