Regina Mary și regina Margrethe a II-a au apărut din nou împreună, într-un moment neobișnuit pentru orice monarhie europeană. Un gest calculat, elegant și plin de semnificații, relatează Vanity Fair.

Pentru o seară, la Copenhaga, protocolul regal a fost pus pe pauză. La doar o zi după aniversarea a doi ani de la urcarea pe tron a regelui Frederik al X-lea al Danemarcei, atenția nu s-a îndreptat spre suveran, ci spre cele două femei care îi definesc domnia: mama și soția sa.

Sub plafoanele somptuoase ale Teatrului Curții din palatul Christiansborg, regina Mary și regina Margrethe a II-a au oferit un „pas de deux” atent coregrafiat, care a atras toate privirile și a stârnit inevitabile întrebări despre echilibrul puterii în familia regală daneză. În monarhiile europene, aparițiile comune ale unei regine consort cu o fostă suverană sunt, de regulă, evitate. Motivul este simplu: riscul comparațiilor, al rivalităților și al confuziilor de autoritate. Cu toate acestea, Danemarca pare să fi ales o abordare diferită.

La redeschiderea celui mai vechi teatru din țară, regina Mary a purtat o rochie cu imprimeu floral roșu, în timp ce Margrethe a II-a a optat pentru violet, o culoare asociată adesea cu autoritatea și retragerea demnă. Dincolo de vestimentație, fiecare gest a fost atent analizat: cine intră prima, cum se salută, dacă schimbă câteva cuvinte sau păstrează o distanță protocolară.

Apariția lor nu a fost o premieră absolută. În toamna trecută, cele două au mai fost văzute împreună la o vizită oficială la stâncile Møns Klint. Totuși, istoria caselor regale arată că astfel de „duete” sunt, de obicei, temporare.

Predare de ștafetă sau simplă excepție?

Exemplele din alte monarhii sunt grăitoare. În Spania, regina Letizia și regina Sofia au împărțit pentru scurt timp scena publică la începutul domniei regelui Felipe al VI-lea, pentru ca apoi aparițiile comune să dispară aproape complet. În Belgia, regina Paola s-a retras rapid din prim-plan după ce i-a predat rolurile onorifice reginei Mathilde.

Margrethe a II-a, în schimb, rămâne o excepție. Deși a abdicat, și-a păstrat titlul și un program public mai activ decât alte foste suverane. Recent, doar o problemă de sănătate minoră a împiedicat o a treia apariție comună cu regina Mary.

Să fie acesta începutul unei noi tradiții sau doar o etapă de tranziție? Rămâne de văzut. Cert este că, într-un decor teatral — atât la propriu, cât și la figurat — Margrethe a II-a pare să-și joace rolul final cu eleganță, lăsând treptat lumina reflectoarelor asupra reginei Mary, noua figură centrală a monarhiei daneze.

CITEȘTE ȘI :

A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoara regelui Mihai. Mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta

Documentarul Regelui Charles, primele imagini! Când va fi lansat „Finding Harmony: A King’s Vision”