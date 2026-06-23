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Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav

De: Emanuela Cristescu 23/06/2026 | 13:39
Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav
Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav
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Fostul dansator Cornel Păsat (49 de ani) trece prin clipe cumplite. El a lăsat la o parte repetițiile și spectacolele pentru a-și petrece ultimele săptămâni pe holurile clinicilor medicale. În ciuda imaginii sale de bărbat puternic, problemele de sănătate l-au obligat să ceară ajutorul medicilor.

Cornel a recunoscut că lucrurile nu sunt tocmai roz în viața sa din punct de vedere medical. Cu toate acestea, din dorința de a nu panica publicul, fostul dansator a preferat să țină diagnosticul doar pentru cercul său de apropiați, până când va avea toate rezultatele pe masă.

Cornel Păsat, de urgență la medic

Chiar în timp ce așteaptă verdictul final de la laboratoare, coregraful a explicat că situația sa necesită încă multe investigații amănunțite.

”Am niște probleme de sănătate și am făcut câteva investigații medicale. În principiu sunt bine, nu este ceva grav, doar că nu prea reușesc să îi dau de capăt, mai am de făcut investigații. Sănătatea e pe primul plan”, a spus el.

Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav
Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav

În ciuda norilor negri care s-au abătut asupra stării sale fizice, fostul dansator își găsește refugiul și puterea de a merge mai departe în brațele propriului copil. Rolul de părinte i-a resetat complet prioritățile, iar proiectele sale profesionale ambițioase au trecut acum pe planul secund.

Viața lui s-a schimbat

Deși este extrem de ocupat și are agenda plină, artistul își concentrează toate eforturile pentru a-i oferi micuțului Dryas o copilărie de neuitat. El a spus că valorile lui s-au schimbat și că fiul său este pe primul loc.

”Valorile s-au schimbat de când a venit copilul meu în viața noastră și tind să spun că acum este mai important să fiu ținut minte ca tată. Sincer, în perioada asta eu mă adaptez la o schimbare continuă, descopăr viața din postura de tată și încerc să mă adaptez să fiu un tată cât mai ok și prezent în viața copilului meu. Cred că acesta este obiectivul principal”, a mai spus acesta.

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