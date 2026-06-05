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Momentul în care drona marină a explodat în Portul Constanța, surprins în direct | VIDEO

De: Maria Iancu 05/06/2026 | 12:15
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Momente tensionate în Portul Constanța, chiar în timpul unei transmisiuni în direct realizate de TVR Info. Drona maritimă descoperită vineri dimineață în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10.30 sub privirile jurnaliștilor și ale oamenilor prezenți în zonă.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR Info, drona maritimă fusese identificată în zona Portului Constanța și era monitorizată de autorități. La un moment dat, în timpul transmisiunii în direct, aceasta a explodat la mică distanță de țărm, generând un zgomot puternic și un nor de apă și fum vizibil de la distanță.

Din primele informații, nu au existat victime și nici pagube materiale, iar zona a fost securizată de forțele implicate în operațiune. Incidentul vine într-un context sensibil pentru regiunea Mării Negre, unde autoritățile monitorizează constant posibile amenințări la adresa siguranței navigației și a infrastructurii portuare.

Imaginile cu explozia au devenit rapid virale, mai ales pentru că momentul a fost surprins întâmplător, în direct. Cu câteva minute înainte să se audă bubuitura, oamenii ieșiseră pe poarta instituției.

Ce mesaj a transmis Raed Arafat după momentul exploziei

Raed Arafat, șeful DSU, anunță că a fost activat Planul Roșu și că există riscul să existe și alte drone. La locul exploziei au ajuns 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe de prim-ajutor și două ambulanțe și un elicopter SMURD – citește AICI.

”A fost activat Planul Roșu, 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe prim ajutor, 2 ambulanțe multiple victime. S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Există posibilitatea să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-Alert.

Nu intrăm în panică, măsurile sunt pur preventive. MApN a spus că s-a autodetonat avem grijă să nu mai existe alte drone în zone cu persoane. Urmează să plecăm în regim de urgență la Constanța”, a precizat Raed Arafat.

CITEȘTE ȘI: Din ce țară provine drona care a explodat la Constanța? Ce au descoperit autoritățile

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