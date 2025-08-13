Acasă » Știri » Motivul HALUCINANT pentru care Halle Berry a fost părăsită de soț, după 4 ani de căsnicie: ”Strigător la cer!”

13/08/2025
Fostul jucător de baseball David Justice rememorează motivul primului său divorț, pe vremea când era căsătorit cu actrița Halle Berry.

Halle Berry a fost măritată cu David Justice timp de patru ani, între 1993 și 1997, notează The Root. Divorțul nu s-a finalizat în cei mai buni termeni. Actrița a cerut la acel moment un ordin de protecție împotriva lui Justice și a susținut în fața presei că relația cu el a deprimat-o atât de tare, încât era foarte aproape de suicid.

Sursa foto: Profimedia

„Dacă avem copii cu această femeie, nu ar fi știut să gătească, să spele și mai ales să fie o bună mamă. Îi lipsea spiritul matern”, a declarat recent Justice, în cadrul podcastului All The Smoke, moderat de fostul baschetbalist Matt Barnes.

Justice a recunoscut că dacă ar fi știut de terapia în cuplu, mariajul ar fi fost salvat.

„Mi-am dat seama după ceva timp că nu este persoana cu care voiam să-mi petrec toată viața. Ea este cea care m-a cerut în căsătorie după 5 luni de relație.  Însă dacă aș fi știut de terapia în cuplu, probabil am fi fost împreună și astăzi”, explică Justice.

Fanii lui Hale Berry au luat foc la auzul interviului

Internetul nu a avut milă de fostul jucător din MLB (Major League Baseball). Motivul divorțului invocat de Justice a stârnit indignare printre fanii lui Berry.

„Maternă? Era partenera ta sau mămica?”

„Cum să pui o femeie atât de frumoasă să gătească și să facă curățenie? Erai și atunci milionar, puteai plăti pentru servicii, nu și pentru dragoste”

„Acum are curaj să vorbească după ce toată lumea a uitat de el”.

„Imaginați-vă cum prima actriță de culoare din istorie care a câștigat un Oscar, care câștigă milioane de dolari la un film, trebuie să suporte misoginia acestui bărbat”, arată comentariile utilizatorilor.

Halle Berry nu a răspuns public comentariilor făcute de primul ei soț. Actrița este mult prea ocupată zilele acestea să se bucure de vacanță, nu de bârfe.

