Motivul pentru care Aris apare doar în tricou la Survivor. A fost ironizat de Lucian că nu-și dă tricoul jos. Și acum am aflat ce ascunde, de fapt

Aris este concurent la emisiunea Survivor. El luptă în fiecare zi făcând diverse probe, iar la unele dintre ele s-ar descurca mult mai ușor fără tricou. Cu toate acestea, el a decis să nu și-l dea jos niciodată, iar acum s-a aflat care este motivul, de fapt.

Fiul Andreei Esca se bucură de succesul pe care îl are în Republica Dominicană. Chiar dacă se descurcă cu brio la mai toate probele, discuțiile între colegi sunt nelipsite. Dacă până acum a intrat în conflict cu Gabi Tamaș, Aris a fost ironizat de adversarul său Lucian. Acesta l-a „atacat” pentru că nu își dă tricoul jos. Ba mai mult, a făcut referire la kilogramele în plus pe care le are tânărul și că atunci când va mai slăbi își va da jos tricoul fără probleme.

De ce Aris apare doar în tricou

Aris Eram participă în acest sezon la Survivor România. Nu este la primul concurs la care participă, însă aici este diferit. Nu mai are un coechipier, așa că trebuie să facă față singur provocărilor pe care le pune la dispoziție show-ul, dar și discuțiilor mai aprinse dintre concurenți. Episodul de săptămâna trecută a fost unul greu pentru el și Gabi Tamaș pentru că au fost protagoniștii unui scandal de proporții. În acea ediție, Aris l-a acuzat pe fostul jucător de fotbal că a influențat voturile. Cei doi s-au aprins, iar cearta a continuat, ba mai mult, s-a ajuns la o încăierare.

Discuțiile se țin lanț de tânăr și asta pentru că a fost ironizat de Lucian, concurent din echipa Războinicilor. Acesta a vorbit de față cu toată lumea despre Aris și despre faptul că niciodată nu își dă jos tricoul. El a făcut referire la kilogramele în plus pe care le are fiul prezentatoarei TV. Ba mai mult, i-a spus că este bărbat doar atunci când va face acest gest de a nu mai purta tricoul și că o va face când va mai slăbi.

Tu ai zis că ai trecut la L acuma, de la XL, nu? Ai mai slăbit un pic. E și ușor, ușor, urmează să dai și tricoul jos. Bine, dacă-i bărbat, dă tricoul jos, i-a spus Lucian lui Aris.

