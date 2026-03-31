Motivul pentru care Elena Cârstea nu a făcut copii. Cântăreața a adoptat două fete

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 18:44
De ce Elena Cârstea a decis să adopte copii
Elena Cârstea a povestit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața ei: maternitatea și drumul diferit pe care l-a ales. Este stabilită de mai bine de 20 de ani în Statele Unite, loc în care a luat-o de la zero și și-a crescut fiicele, departe de prejudecățile pe care le-a întâlnit în țara natală. 

Elena Cârstea făcea furori în industria muzicală în trecut, fiind o artistă extrem de îndrăgită. Alegerile sale personale au fost intens criticate de cei din jur. A ales să nu aibă copii biologici din cauza unor probleme medicale, deoarece o eventuală sarcină ar fi fost dificilă și riscantă, pe fondul RH-ului negativ. Cu toate acestea, dorința de a deveni mamă nu a dispărut, ci s-a transformat într-o alegere care i-a schimbat complet viața.

Elena Cârstea a luat viața de la capăt în Statele Unite ale Americii

În anii ’90, artista a decis să adopte două fetițe, Sanda și Adriana, oferindu-le nu doar un cămin, ci și sprijinul necesar pentru a-și construi propriul drum. Ulterior, numeroase persoane au blamat-o pentru decizia pe care a luat-o cu privire la cele două fete. În acea perioadă, adopția nu era un lucru popular printre români. La ceva timp, a decis să plece în Statele Unite ale Americii, loc în care s-a dedicat familiei și creșterii micuțelor.

„Câtă lume m-a blamat că am adoptat copiii. Colegi care au venit să-mi spună «Dar ce ți-a trebuit ție?». Mă, dar ce te freacă pe tine grija ce fac eu cu viața mea? Dacă eu vreau să adopt 100 de copii, care-i problema ta, până la urmă? Fă și tu! Sau fă altceva, construiește case pentru oameni dacă nu-ți plac copiii! Fă altceva! Dar de ce trebuie să mă judeci tu pe mine că eu n-am putut avea copii? Repet! Am RH-ul negativ. Eu nu vreau să aduc pe lume un copil care iese strâmb sau nu e cum trebuie, da? Și cu asta punct. I-am luat gata făcuți. Am sărit procesul etapei. Ok?”, a explicat ea în podcastul Mihaelei Tatu.

Elena Cârstea a preferat să le ofere libertate, fără a interveni în deciziile lor, considerând că fiecare trebuie să își trăiască propriile experiențe. În plan personal, artista și-a găsit echilibrul alături de soțul ei, Glenn Muttart, alegând o viață liniștită, departe de agitația scenei.

Astăzi, cele două sunt adulte, având 26 și 28 de ani și au ales cariere diferite. Sanda activează în cadrul Gărzii Naționale, fiind implicată în misiuni care o țin departe de casă perioade îndelungate. Adriana, în schimb, după o experiență în armata americană, a ales să urmeze studiile în domeniul juridic, orientându-se spre o carieră în avocatură.

