Motivul pentru care Oana Roman a ajuns la spital: ”Respiram greu, aveam tensiune…”

Vineri, Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor. Vedeta i-a băgat în sperieți pe toți atunci când s-a fotografiat cu o mască care părea a fi de oxigen. Acum, Oana Roman s-a hotărât însă să spună adevărul despre situația în care s-a aflat.

Oana Roman a ajuns pe patul de spial, cu masca chirurgicală la gură, dar și cu o mască care părea a fi de oxigen. Vedeta a ajuns pe mâinile medicilor și le-a mărturisit prietenilor virtuali că este speriată însă are susținerea soțului ei care îi este alături necondiționat. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN A ÎNCEPUT PROCESUL DE REMODELARE! VEDETA VREA SĂ SCAPE DE GUȘĂ)

Toată lumea și-a făcut griji în privința ei așa că Oana Roman a vrut să lămurească situația și să le spună tuturor care au fost problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

„Aseară am fost la spital să îmi fac niște analize. Sunt bine. Nu m-am simțit bine. Respiram greu, aveam tensiune. Toate analizele au ieșit foarte bine. Nu era o mască de oxigen, era o mască pentru aerosoli. (…) Sunt și eu om, am și eu momente când nu mă simt bine. Nu vreau să mint, nu vreau să fiu ipocrită. Vreau să vă arăt cum sunt eu, cu bune și cu rele. Eu aleg să fiu așa cum sunt. Nimeni nu este fericit și sănătos 100% tot timpul”, a spus Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Oana Roman, atac dur asupra sistemului de sănătate

Oana Roman a reacționat dur după ce a văzut postarea lui Laurette, în care a chemat o ambulanță pentru fetița ei, iar dispecera de la 112 i-a spus că stă prea departe și nu sunt mașini disponibile. Indignată, vedeta a distribuit ce a postat mulatra și i-a adresat o întrebare domnului Raed Arafat. (VEZI ȘI: OANA ROMAN, MOMENTE DE GROAZĂ! CU LACRIMI ÎN OCHI, A SUNAT DE URGENȚĂ LA 112: “ÎN CASĂ ESTE ŞI O BUTELIE CARE POATE SĂ EXPLODEZE”)

“După ce si pe mine m au certat la 112 ca am sunat pt un incendiu, iată că țipă si la o mama disperată. Ne am canibalizat ca popor. nu avem ambulanțe pt urgențe la copiii care stau in Ilfov? Lăsăm lumea sa moara si copii sa urle si mame să dispere de spaimă? Dle Raed Arafat cum facem sa nu mai tipe la noi Doamnele de la 112? Mulțumesc!”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Facebook.