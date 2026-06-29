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Motivul pentru care Șerban Pavlu a început să refuze roluri. Ce cântărește acum mai mult decât remunerația: „Mi-am format o sită mai largă”

De: Carmen Gone 29/06/2026 | 15:08
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Invitat în podcastul Altceva, realizat de Adrian Artene, Șerban Pavlu a vorbit deschis, printre altele, și despre una dintre cele mai importante schimbări din cariera sa. Actorul a mărturisit că, după ani în care a acceptat aproape orice provocare, a început să refuze anumite roluri și a explicat care sunt motivele care cântăresc mai mult decât remunerația – episodul complet poate fi urmărit AICI.

Cunoscut ca fiind unul dintre cel mai prolifici și apreciați actori din România, Șerban Pavlu a făcut o serie de mărturisiri sincere despre parcursul său profesional și despre momentul în care a înțeles că nu orice proiect merita acceptat. Invitat în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, actorul spune că, odată cu experiența acumulată și schimbările din viața personală, a devenit mult mai atent la proiectele pe care le alege.

Șerban Pavlu dezvăluie motivele pentru care ar refuza un nou rol
Șerban Pavlu dezvăluie motivele pentru care ar refuza un nou rol

Șerban Pavlu: „De curând am început să refuz”

De-a lungul carierei, Șerban Pavlu a demonstrat că este unul dintre cei mai versatili actori români. A impresionat atât în producții dramatice, cât și în comedii de succes precum „Teambuilding” sau „Două lozuri”, iar publicul l-a urmărit și în seriale precum „Clanul”, „Las Fierbinți” sau „Tătuțu”.

În cadrul podcastului, actorul a recunoscut că, pentru o lungă perioadă, nu și-a permis să refuze proiecte, însă acum privește lucrurile diferit. Întrebat ce rol i s-a oferit, dar pe care l-a refuzat, Șerban Pavlu a recunoscut că a depășit multe obstacole în meseria asta, nu a refuzat niciun rol și mai de grabă, este un actor care a excelat în volum.

Șerban Pavlu: Am început să refuz roluri, dar cred că expresia corectă e chiar asta: am început. Un timp nu am refuzat roluri. Ca să revin chiar la prima întrebare, cred că am depășit multe obstacole în meseria asta prin volum. A fost nevoie… Cum povestește Țiriac cu Năstase, venea Năstase, făcea de trei ori așa și eu aveam nevoie de trei ore să dau mingea peste fileu ca să fac ce omul ăla care avea geniu făcea în cinci minute. Conexiunile pe care le făcea în joc, mie îmi luau zile întregi de exercițiu ca să pot să fiu la nivelul ăla. Deci se poate și eu cred că sunt mai degrabă un om care a excelat în volum. Am făcut multe lucruri..

Adrian Artene: Erai cunoscut ca fiind un actor extrem de valoros, dar care nu refuza nici regizorii debutanți.

Șerban Pavlu: Nu, nu, nu! Dar cred foarte tare.. dar de ce să refuz?

Adrian Artene: Te puteai asocia și cu ei, de regulă când te ridici pe un soclu…nu mai privești în jos.

Șerban Pavlu: Dar nu e în jos, e înainte. Nu mi se pare că privești în jos, mi se pare că privești înainte. Asta e o altă discuție și sunt total în acceptul lucrului cu debutanți. Debutantul ăla poate să fie mâine… Înțelegi ideea. Cred că lucrând mult mi-am format o sită mai largă, din păcate, uneori. Dar mai de curând am început să și refuz.

Adrian Artene: Care sunt criteriile? Ca să nu-ți mai sune niciodată telefonul. Să știți că Șerban Pavlu refuză când i se propun următoarele roluri.

Șerban Pavlu: Nu am criterii clare. E bun exemplul tău. Nimic nu ar putea fi spus la telefon așa. Până la urmă nici măcar banii. Trebuie să încep cu asta pentru că la un moment dat, mai ales într-un moment al vieții în care mă aflu, există o familie, există o vârstă, există o agendă. Spui: bun, fac o muncă contra.. Până la urmă nici nu e vorba de munca în sine. E vorba de timpul alocat. E mai economic algoritmul decât s-ar putea crede. Timpul pe care îl bagi în chestia aia pentru nimic ca bani. Dar sunt foarte mulți actori, colegi și prieteni de vârsta mea care continuă, din credință, din dragoste față de meseria asta, să facă lucruri mult sub nivelul lor financiar pentru că le plac, pentru că le doresc, pentru că îi provoacă cu ceva. Și este admirabilă această dedicare a actorilor și nu pot decât să-i anunț pe toți că îi iubesc foarte tare pentru chestia asta. Oameni de vârsta mea care se duc și spun: mă duc și încerc. Dar de ce te duci acolo? O să repeți mult, mai ales în teatru, o să se întâmple. Știu, o să repet, îmi place rolul ăsta. Încerc să fac ceva. Nici măcar nu-l vom juca într-o sală mare. Găsești actori foarte buni și foarte… care joacă în fața unei săli de o sută de oameni, pentru că iubesc rolul ăla și efortul e uneori… Există one-man show-uri făcute de actori și actrițe în locuri mici, neconvenționale, cu toată dăruirea, cu aceeași dăruire cu care au jucat pe scena mare de la Teatrul Național, cu același talent și cu aceeași muncă, uneori mai multă, pentru câțiva bănuți, pentru că iubesc ceea ce fac.

Adrian Artene: Dar e și dăruirea care i-a sprijinit în momentul în care, la început, probabil nu aveau nici bani pentru un bilet de metrou.

Șerban Pavlu: Da! Absolut! Este foarte importantă credința asta în ce faci.

Adrian Artene: Să nu se stingă această flacără.

La final, Șerban Pavlu a transmis și un mesaj pentru cei care își doresc să urmeze această profesie, spunând că actoria trebuie aleasă cu toate lucrurile bune și rele pe care le implică.

Șerban Pavlu: Îi anunț pe toți cei care vor să facă meseria asta să nu își mai pună problema doar: ce dau, ce obțin. Să se întrebe foarte serios, nu e niciun fel de rușine în a renunța la chestia asta. Nu e nimic rușinos. Dacă sunt dispuși… E ca atunci când te asociezi cu un om, într-un parteneriat pentru totdeauna. Trebuie să te întrebi foarte serios, cum se spune acolo, dacă e la bine și la rău. Așa e și cu meseria asta. Ești dispus să faci meseria asta? Uneori îți oferă niște recompense extraordinare și nu doar financiare. Dar ești dispus, la bine și la rău, să fii actor?

Nu ratați un episod de o profunzime rară sâmbătă, 4 iulie 2026! Pentru a fi la curent cu această premieră și pentru a nu pierde nicio ediție viitoare cu invitați excepționali și dialoguri memorabile, vă puteți abona chiar acum la canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” și să activați clopoțelul pentru notificări.

VEZI ȘI: Momentul în care Șerban Pavlu a vrut să renunțe la actorie. Dezvăluiri neștiute în podcastul Altceva cu Adrian Artene

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