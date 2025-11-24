Motivul real pentru care Marcel Ciolacu a demisionat: ”Mi s-a părut onorabil”

Fostul premier Marcel Ciolacu, care candidează în prezent la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, o vorbit recent despre un subiect destul de controversat: placarea sa din funcție. Acesta a făcut noi declarații despre demisia sa. Ce l-a făcut să ia această decizie?

După ce și-a dat demisia, Marcel Ciolacu privește acum spre noi orizonturi. Acesta candidează în prezent la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

„Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală, unde am fost de la consilier municipal, consilier județean, viceprimar la prefect interimar, unde știu cel mai bine. Am fost președintele Comisiei de Cod administrativ, cunosc legile foarte bine și vreau toată experiența pe care am acumulat-o în acești ani, cât am stat mai mult la București și în Legislativ, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, cu partenerii mei să implementăm pentru Buzău ceea ce ne dorim cu toții”, a transmis, după depunerea candidaturii, Marcel Ciolacu.

Motivul real pentru care Marcel Ciolacu a demisionat

Însă, până la desfășurarea alegerilor, recent, Marcel Ciolacu a clarificat un alt subiect. Fostul premier a vorbit despre demisa sa și descrie plecarea lui din funcție ca un gest de onoare politică.

„Cu adevărat este un next step și o nouă viziune. Am o experiență. Nu că mă laud sau pe lângă noroaiele pe care le-am luat în cap după ce mi-am dat demisia, ne cerându-mi nimeni acea demisie și partidul în acel moment tocmai trecusem prin votul Parlamentului de a fi prim-ministru… Dar mi s-a părut onorabil politic să-mi dau acea demisie”, a spus Marcel Ciolacu.

Mai mult, fostul premier spune că nu regretă decizia, chiar dacă a devenit ținta criticilor. De asemenea, acesta a punctat chiar că a observat că oamenii încep să vadă diferențe în modul de guvernare, iar asta îi dă speranță.

„Alții nu și-au dat (n.r. demisia), cu toate că am fost trei co-președinți la proiectul Crin Antonescu, dar așa-i în tenis. Și nu am nicio problemă, fiindcă am făcut-o fiindcă așa am simțit și mi s-a părut bărbătește și corect. Ce a urmat? Zoaiele aruncate și s-a căutat un țap ispășitor. Se vede că lucrurile încep să lămurească. Oamenii încep să facă diferențele”, a mai spus Marcel Ciolacu.

