Motivul real pentru care Radu Bucălae nu își dorește copii. Vedeta de la Neatza a făcut dezvăluirea în emisiunea lui Denise Rifai

În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată la Antena 1 și prezentată de Denise Rifai, comediantul Radu Bucălae a vorbit despre mai multe aspecte personale, de la viața de familie până la carieră și modul în care își privește viitorul.

Actorul a făcut referire și la copilăria sa, pe care o privește cu nostalgie, dar și la oamenii care au avut un impact asupra lui în acea perioadă, precum bunicul său, medic veterinar, cel care i-a inspirat unul dintre momentele sale artistice în care imită animale. De asemenea, a menționat că a păstrat legătura doar cu unul dintre prietenii din copilărie, invitat ulterior chiar în platoul emisiunii.

Totodată, acesta a discutat și despre viața sa personală și relația de lungă durată cu Alexandra, cu care este căsătorit din 2019, după ce s-au cunoscut în urmă cu aproximativ 10 ani, pe platourile de filmare ale unei reclame.

Motivul pentru care Radu Bucălae nu vrea să aibă copii

În cadrul conversației, actorul a ajuns să vorbească și despre una dintre temerile sale legate de ideea de a deveni părinte. El a explicat că acest subiect îl face să fie rezervat în privința unei astfel de decizii.

„Încă nu am curajul de a face un copil. Mi-e frică. Cred că generația mea a crescut cu ideea că e foarte greu să ai copii. Mi-e frică de faptul că nu aș fi un părinte bun și că nu aș face față uneori. Mi-e frică de faptul că n-o să pot să mă ridic la nivelul de sacrificiu pe care l-au făcut ai mei.”, a transmis acesta atunci când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său.

Pe partea profesională, comediantul a recunoscut că i-ar fi dificil să renunțe la stand-up comedy, spunând că o astfel de schimbare l-ar afecta profund și i-ar influența starea generală.

„Cred că aș începe să ajut oamenii în diverse moduri în care pot. Am nevoie de confirmare constantă, să primesc recunoștința oamenilor, în orice formă.”, a declarat Radu Bucălae la proba Lucrare de control de la „Furnicuțele”.

Acesta a mai precizat că nu este o persoană geloasă sau posesivă în relația cu soția sa, Alexandra, subliniind că începutul poveștii lor nu a fost marcat de dragoste la prima vedere.

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