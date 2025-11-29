Negocieri intense cu Antena 1. Se întoarce la TV după 15 ani!

La mai bine de 15 ani de când s-a retras din lumina reflectoarelor, o fostă asistentă TV își pregătește revenirea în televiziune. Antena 1, trustul pentru care a lucrat, i-a făcut mai multe propuneri. Printre acestea, se numără și participarea la Survivor. Aflați numai din CANCAN.RO despre ce vedetă e vorba și cu ce se ocupă aceasta, în prezent.

De când a achiziționat Survivor și are în plan și alte proiecte noi, Antena 1 caută vedete care să confirme participarea. Fie că sunt din exterior, fie că acestea se află sub contract cu trustul din Băneasa.

Așa cum CANCAN.RO anunța în exclusivitate, printre cei care au declinat participarea la reality-show-ul pentru supraviețuire se numără și Alexandru Ciucu, dar și co-prezentatorul de la The Tickets, Cătălin Bordea.

Marina Dina, surpriza pregătită de Antena 1

Suprize, surprize însă. Producătorii au găsit și vedete care să accepte să-și relanseze imaginea. Iar Marina Dina, nimeni alta decât fosta asistentă a lui Mihai Morar, la Răi da’ Buni, este pe punctul de a reveni în televiziune. Aceasta a renunțat la lumina reflectoarelor în urmă cu 15 ani, initial pentru a fi mama cu normă întreagă.

Cum copiii au crescut, iar de aceștia se poate ocupa și fostul său soț, de care a divorțat în urmă cu câțiva ani, blondina se află în negocieri cu trustul pentru care a mai lucrat. În prezent, aceasta este profesoară de yoga și susține cursuri la un studio.

„Sunt pregătită pentru ce va urma”

Marina Dina nu a negat faptul că a fost contactată. Mai mult, aceasta nu și-a ascund dorința de a reveni în televiziune.

„Sunt pregătită pentru ce va urma. M-aș întoarce în televiziune în proiectul potrivit. Nu pot însă vorbi despre acesta, până nu se concretizează”, a declarat Marina Dina în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Altfel, fosta asistentă TV se află în prezent în relații bune cu tatăl copiilor săi. În urmă cu câțiva ani, aceștia s-au războit în instanță pentru domiciliul copiilor.

„Ambii sunt la o școală privată. Tatăl lor le plătește cursurile. Stau o săptămână la mine, una la tatăl lor. Ei vor să petreacă timp cu amândoi”, ne-a mai spus Marina Dina.

Cât despre posibilitatea de a se recăsători, aceasta este dispusă să facă din nou pasul cel mare. Dar cu o condiție.

„Întâi să găsesc bărbatl potrivit ca să mai fac acesta pas”, a precizat aceasta.

După divorțul de tatăl copiilor săi, fosta asistentă TV a avut o relație cu un antrenor de fitness, de care însă s-a despărțit în urmă cu câteva luni.

