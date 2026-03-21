Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul din Buffy the Vampire Slayer, a murit! Actorul avea 54 de ani

De: Andreea Stăncescu 21/03/2026 | 11:10
Nicholas Brendon a murit la 54 de ani / Sursa foto: Profimedia
Nicholas Brendon, cunoscut publicului pentru rolul lui Xander Harris din celebrul serial Buffy the Vampire Slayer, a murit la vârsta de 54 de ani. Deși a avut probleme de sănătate, s-a confirmat faptul că actorul s-a stins din viață în somn, din cauze naturale.

De-a lungul carierei sale, Nicholas Brendon a devenit un nume cunoscut în industria televiziunii, mai ales datorită rolului său din serialul care a marcat generații întregi. Personajul Xander, prietenul loial al protagonistei Buffy, i-a adus aprecierea fanilor și i-a consolidat statutul de actor îndrăgit.

După încheierea serialului, acesta a continuat să joace în diverse producții, printre care filme precum Psycho Beach Party și Coherence, unde a apărut alături de fratele său geamăn.

Trecerea în neființă a îndrăgitului actor a lăsat o profundă durere în sufletele celor care l-au cunoscut și l-au apreciat pentru întreaga sa carieră în industria cinematografică.

„Majoritatea oamenilor îl cunosc pe Nicky pentru munca sa de actor și pentru personajele pe care le-a adus la viață de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky și-a descoperit pasiunea în pictură și artă. Lui Nicky îi plăcea să-și împărtășească talentul entuziast cu familia, prietenii și fanii săi. Era pasionat, sensibil și neobosit de dorința de a crea. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înțeles că arta sa era una dintre cele mai pure reflecții ale ceea ce era.”, se arată într-un comunicat.

Ce probleme de sănătatea avea Nicholas Brendon

În plan personal, viața actorului a fost marcată de numeroase provocări. De-a lungul anilor, s-a confruntat cu probleme legate de consumul de alcool și substanțe, dar și cu episoade de depresie, fiind implicat în mai multe programe de recuperare. În ciuda dificultăților, apropiații au declarat că în ultima perioadă era sub tratament și privea cu optimism spre viitor.

Problemele de sănătate au devenit tot mai evidente în ultimii ani. În 2021, actorul a suferit complicații serioase la nivelul coloanei vertebrale, care au dus la paralizie temporară și la mai multe intervenții chirurgicale. Ulterior, a trecut și printr-un episod cardiac, care i-a afectat și mai mult starea generală.

„Deși nu este un secret faptul că Nicholas a avut dificultăți în trecut, el lua medicamente și urma tratament pentru a-și gestiona diagnosticul și era optimist în privința viitorului în momentul decesului.”, a transmis Rebecca Taylor, reprezentanta actorului.

