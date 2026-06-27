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Nicoleta Nucă a atras toate privirile ca un magnet cu rochița super scurtă. Artista i-a făcut „inaugurarea” lui iubi la evenimentele mondene

De: Adrian Vâlceanu 27/06/2026 | 07:50
Nicoleta Nucă a atras toate privirile ca un magnet cu rochița super scurtă. Artista i-a făcut inaugurarea lui iubi la evenimentele mondene
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Artista Nicoleta Nucă a fost surprinsă de CANCAN.RO la un bistro din zona bună a Capitalei, la un brunch monden. Nu a fost singură, ci însoțită de iubitul ei. Însă apariția vedetei nu a putut fi trecută cu vederea. Rochița super scurtă, care îi lăsa la vedere picioarele tonifiate a atras privirile tuturor ca un magnet!

Nicoleta Nucă este totuși pe vibe-ul adecvat, de vară, soare, mai că am spune că se află la o terasă de pe meleaguri elene. Bruneta poartă o rochie vaporoasă de vară, care îi pune în evidență superbele picioare. Pălăria cu boruri imense este un accesoriu care sugerează vara, deci l-a ales la fix. Partenerul ei nu s-a sinchisit să adopte o ținută asortată, așa sunt bărbații, ar veni și la propria nuntă în blugi și tricou. Încă nu se vorbește de nuntă în cazul lor, dar relația pare să fie una trainică și cu perspective bune.

Nicoleta Nucă și iubitul au ieșit la brunch

Nicoleta are un machiaj light, însă buzele sunt mai accentuate și menite să atragă doar ele atenția pe sub borurile largi ale pălăriei. E posibil să se fi inspirat de la Melania Trump, cea care a readus în atenție pălăriile uriașe, retro, și atitudinea de divă misterioasă.

Nicoleta Nucă a atras toate privirile la o terasă din Capitală

Rochia albă este completată cu accesorii aurii, asortate cu pantofii aurii, cu toc decent (să nu se simtă logodnicul Bogdan amenințat). Unghiurile în care CANCAN.RO a imortalizat-o pe Nicoleta îi flatează silueta. Artista și-a ales cu mare atenție câteva gustări de la bufet, cu creveți și pâine integrală. Cel mai bine îi stă cu paharul tip flute cu prosecco, după ce coboară treptele și se face imediat binevenită printre ceilalți meseni.

Picioare de divă la brunch

Cochetă și conștientă de frumusețea ei, Nicoleta Nucă acceptă să pozeze pentru fotograful evenimentului, care probabil o flatează, căci pe fața inițial impasibilă a artistei apare ditamai zâmbetul, care ar însenina orice zi.

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