Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, în hoteluri”

De: Andreea Stăncescu 31/12/2025 | 15:45
Ce spune Nikita despre Ramona Olaru

Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi a căpătat o turnură neașteptată după ce în conflict a intervenit și Nikita. Aceasta a atras atenția printr-un comentariu lăsat la o postare de pe CANCAN.RO, în care erau prezentate declarațiile influencerului Feraru. Vedeta și-a exprimat acordul față de cele spuse de acesta, alimentând și mai mult tensiunile deja existente.

Conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru a escaladat rapid, după ce a făcut o serie de declarații sincere în spațiul public. A vorbit deschis despre relațiile sale anterioare, despre modul în care banii și echilibrul emoțional au influențat experiențele ei sentimentale, dar și despre dezamăgirile acumulate de-a lungul timpului

Afirmațiile sale nu au rămas fără ecou. Alex Bodi a reacționat dur, lansând un atac verbal la adresa Ramonei Olaru. Afaceristul a criticat public acest tip de mentalitate, susținând că femeile care gândesc astfel nu ar reprezenta un model pozitiv, iar discursul său a fost presărat cu ironii și remarci jignitoare legate de trecutul vedetei TV.

Nikita s-a implicat în scandal

Pe măsură ce scandalul a luat amploare, în discuție au intervenit și alte persoane din spațiul public. Mai mulți influceneri au ieșit la rampă cu mesaje dure împotriva ei, printre care Fane Vancică și influencerul Feraru. Situația s-a complicat și mai mult după ce Nikita a intrat în conflict, afirmând că deține fotografii și înregistrări care ar putea susține acuzațiile și declarațiile făcute de Alex Bodi, alimentând și mai mult tensiunile.

„ADEVARAT..BINE PUNCTAT….NU ARE CUM SĂ SE ATINGA DE BODI..MĂ OCUP EU DE EA CU POZE ȘI ÎNREGISTRĂRI .cu tovarășii mei în hotele cât și cu Michele Morrone când îi face tot tacâmul în **** lasă Ramona, ai uitat de unde ai plecat și câte **** ai luat…să ajungi să vorbești de Bodi? Săraco, ești plină de tine și infectă pe dinăuntru. Trebuie să știe lumea asta!!!”, este comentariul lăsat de Nikita la postarea publicată de Cancan.ro.

 

