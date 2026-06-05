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Noi detalii în cazul lui Radu Ungur, polițistul găsit mort într-o pădure din Maramureș. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie

De: Emanuela Cristescu 05/06/2026 | 18:05
Noi detalii în cazul lui Radu Ungur, polițistul găsit mort într-o pădure din Maramureș. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Polițist mort Maramureș. Sursa foto Social media
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S-au aflat noi detalii despre moartea agentului șef adjunct de poliție Ungur Vasile Radu. Soția lui a povestit ce a făcut acesta înainte să fie găsit fără suflare într-o pădure din localitatea Rohia, județul Maramureș, iar ancheta a luat o întorsătură neaștepată.

Totul a început în seara zilei de 3 iunie 2026, când soția polițistului a observat că acesta nu se mai afla la domiciliu. În același timp, femeia a constatat că arma de serviciu, pe care bărbatul o păstra legal acasă, dispăruse și ea. Îngrijorată de situație, a cerut imediat ajutorul oamenilor legii.

Noi detalii despre moartea polițistului din Maramureș

După primirea sesizării, polițiștii din Târgu Lăpuș au pornit verificările și au încercat să îl localizeze pe colegul lor. Căutările au durat aproximativ o oră și jumătate. Din păcate, finalul a fost unul dramatic. Agentul a fost descoperit într-o pădure din Rohia, fără semne de viață. Potrivit primelor informații, acesta avea o plagă împușcată în zona toracelui, iar arma din dotare se afla în apropierea trupului.

„La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că soțul acesteia, agent șef adjunct de poliție Ungur Vasile Radu, a dispărut, iar armamentul pe care-l depozita legal la domiciliu lipsește.

politie
Poliție. Sursa foto Social media

Polițiștii au demarat verificările, iar în jurul orei 20.20, acesta a fost găsit decedat pe o suprafață de pădure, situată în localitatea Rohia, prezentând o plagă împușcată la nivelul pieptului. Arma din dotare a fost găsită lângă cadavru”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.

Surse apropiate anchetei susțin că agentul s-ar fi confruntat de mai multă vreme cu o afecțiune gravă, considerată incurabilă. Polițistul n-ar mai fi suportat durerile provocate de această boală și ar fi decis să își pună capăt zilelor.

De asemenea, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au oferit explicații privind modul în care era păstrată arma de serviciu. Potrivit instituției, aceasta era depozitată conform tuturor normelor legale, într-o cutie metalică special destinată armamentului.

Era căsătorit și avea 2 copii

Ultima verificare efectuată de autorități privind condițiile de păstrare a armei avusese loc la finalul lunii februarie 2026, fără să fie identificate probleme.

„Poliţistul îşi depozita armamentul la domiciliu, în condiţii de siguranţă, în cutie metalică, conform cadrului legal incident. Acest mod de păstrare este un mod de lucru care facilitează accesul la dotările necesare poliţiştului în timpul serviciului, în special în cazul celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul subunităţilor, care nu sunt prevăzute cu personal de serviciu permanent.

Ultima verificare privind modul de depozitare şi păstrare a armei din dotare a avut loc la data de 26 februarie a.c., nefiind constatate nereguli. În cadrul verificării efectuate, celui în cauză i-au fost prelucrate prevederile legale privind depozitarea, păstrarea şi manipularea armamentului”, a precizat IPJ Maramureş.

Polițistul era căsătorit și avea doi copii pe care îi iubea foarte mult. Apropiații și colegii sunt șocați de tragica veste și încă nu își explică cum s-a ajuns aici. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia care a îndoliat familia, apropiații și comunitatea din care făcea parte Ungur Vasile Radu.

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El este polițistul din Maramureș care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe bărbatul de 38 de ani să recurgă la gestul extrem

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