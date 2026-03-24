Noi probleme pentru Airbnb în Spania: Compania, obligată să plătească o amendă uriașă. Care este motivul

Înalta Curte de Justiție din Madrid a refuzat să suspende o amendă de 64 de milioane de euro aplicată Airbnb de Ministerul pentru Protecția Consumatorilor din Spania pentru închirieri ilegale și reclame înșelătoare.

Refuzul instanței reprezintă o nouă lovitură pe care Airbnb o încasează pe piața spaniolă. Luni, Înalta Curte de Justiție din Madrid (TSJM) a respins cererea companiei de suspendare a plății amenzii de aproape 64 de milioane de euro impuse de Ministerul pentru Protecția Consumatorilor în decembrie 2025. Ca urmare a acestei decizii, platforma trebuie să plătească amenda, în timp ce procesul va continua pe fond, scrie Euronews.

Hotărârea nu intră în detalii despre fondul cauzei, ci pur și simplu respinge cererea companiei de a opri plata până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Cu toate acestea, Airbnb intenționează în continuare să conteste amenda, argumentând că aceasta contravine cadrului juridic spaniol și european.

De ce autoritățile spaniole au amendat Airbnb

Amenda a fost emisă pentru o serie de abateri legate de publicarea de anunțuri de cazare turistică pe platforma companiei. Printre acestea se numără listarea de proprietăți fără licență, utilizarea unor numere de înregistrare false sau incorecte și lipsa unor informații exacte despre gazde, practici pe care autoritățile le descriu ca fiind înșelătoare pentru consumatori.

Potrivit Ministerului pentru Protecția Consumatorilor din Spania, cuantumul amenzii este echivalent cu de șase ori profitul ilegal realizat prin aceste practici. Neregulile au vizat, de asemenea, zeci de mii de anunțuri care au încălcat reglementările regionale în vigoare privind cazarea turistică.

Guvernul de la Madrid a decis să înăsprească controlul asupra închirierilor turistice pe termen scurt pentru a face față crizei locuințelor care afectează Spania și alte piețe europene importante. Alte țări, inclusiv Franța, Italia și Portugalia, și-au înăsprit, de asemenea, regulile ca răspuns la impactul acestui tip de platforme asupra accesului la locuințe, mai notează sursa citată.

