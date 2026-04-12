Nostalgie și singurătate pentru Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat"

De: Delina Filip 12/04/2026 | 17:06
Paștele este despre familie, iertare și liniștea aceea rară, în care sufletul își caută împăcarea, chiar și atunci când viața te poartă departe de cei dragi. Pentru Irinel Columbeanu, sărbătoarea de anul acesta are un gust al dorului, fiind petrecută într-un cămin din Ghermănești, într-o realitate total diferită de cea de odinioară, în care luxul și opulența domneau în casa de la Izvorani, acolo unde fostul milionar trăia. Zilele sale sunt astăzi mult mai simple, trăite în discreție alături de oamenii din azil. Într-un interviu pentru emisiunea CANCAN EXCLUSIV, fostul milionar vorbește despre viața petrecută în azilul din Ghermănești, despre legătura cu fiica lui, Irinuca, cea care îl mai ajută din când în când, dar și despre invitatia lansată fostei sotii, Monica Gabor și lui Mr Pink. 

Ușile azilului din Ghermănești, acolo unde Irinel Columbeanu trăiește de trei ani, au fost deschise, iar noi am pătruns acolo unde zeci de suflete trăiesc, fără speranța zilei de mâine. Printre seniorii care locuiesc acolo, se află și Irinel Columbeanu. Fostul milionar de la Izvorani și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața de acolo, total diferită de cea cu care era obișnuit, dar și despre invitația pe care le-a făcut-o Monicăi și lui Mr Pink. Emisiunea poate fi urmărită astăzi, 12 aprilie, începând cu ora 18:00 pe YouTube Cancan.

Irinel Columbeanu, interviu emoționant din azil: „Irinuca nu mi-a spus că mă va vizita de Paște”

CANCAN.RO: Irinuca v-a sunat? Vine să vă viziteze acum de Paște?

Irinel Columbeanu: Nu m-a sunat, era în Dubai, nu știu dacă vine sau nu, nu mi-a spus.

CANCAN.RO: Când ați vorbit ultima dată cu ea?

Irinel Columbeanu: Acum o săptămână.

CANCAN.RO: Și ce v-a spus?

Irinel Columbeanu: Nu mi-a spus dacă urmează să mă viziteze, mi-a zis că este în Dubai și este mai dificil de acolo să îmi scrie mesaje.

CANCAN.RO: Irinuca v-a trimis vreun cadou sau bani de Paște?

Irinel Columbeanu: Nu, nu mi-a trimis.

CANCAN.RO: Dar obișnuiește să vă trimită?

Irinel Columbeanu: Mi-a mai trimis, da. Mă ajută cu ceea ce trebuie să plătesc la cămin, cu utilitățile.

CANCAN.RO: Cum este viața dumneavoastră de când v-ați schimbat religia?

Irinel Columbeanu: Este plină de harul lui Dumnezeu.

CANCAN.RO: De ce ați luat această decizie și ați făcut acum această schimbare?

Irinel Columbeanu: Sincer, am urmat exemplul tatălui meu, el s-a botezat la aceeași biserică baptistă Buna Vestire.

CANCAN.RO: Gândindu-vă acum la sărbătorile din trecut, de dinainte să ajungeți în azil, ce vă amintiți? Cum petreceați Paștele înainte când stăteați la Izvorani?

Irinel Columbeanu: Nu prea sărbătoream când stăteam la Izvorani. Eram mult mai păcătos. Nu mergeam la biserică.

Fostul milionar, despre relația cu Monica și Mr Pink: „I-am invitat să petrecem”

CANCAN.RO: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Irinel Columbeanu: Mă trezesc și, de obicei, merg la biserica baptistă Buna Vestire. Asta fac în fiecare duminică.

CANCAN.RO: De la cine ați primit ultima vizită?

Irinel Columbeanu: Nu mai știu, cred că de la fiica mea.

Cât de dificilă este viața în azilul din Ghermînesti pentru fostul milionar

CANCAN.RO: Cu Monica ați mai vorbit? Mai țineți legătura cu ea?

Irinel Columbeanu: Am vorbit, am rămas în relații de prietenie. Am vorbit lucruri care țin de Irina. I-am invitat și pe ea, și pe Mr Pink de ziua mea, pe 27 mai, să petrecem la Casa Doina.

CANCAN.RO: V-au acceptat invitația?

Irinel Columbeanu: Încă nu mi-au oferit răspuns.

CANCAN.RO: Dar cu Mr Pink ați vorbit?

Irinel Columbeanu: Am vorbit, în engleză. M-a sfătuit să o las pe Irina să o las să trăiască cu el și cu cei de acolo.

Val de afecțiune pentru Mihaela Rădulescu, după ce a dezvăluit ce i-a făcut familia lui Felix la moartea parașutistului
Test IQ exclusiv pentru genii | 7+1=0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Românul Nicholas Popa a murit în Italia, la doar 21 de ani. Tânărul a fost condus pe ultimul drum
Fosta soție îl așteaptă pe Ilie Năstase la mănăstire, de Paște. Ioana: „Dacă își dorește să ne vedem, de ce nu?”
Iulia Vântur, revenire discretă în România! Ce a făcut vedeta de Paște
Cum a reacționat soția lui Vali Vijelie, după ce a auzit pentru prima dată piesa ”Să iubești două femei”: ”Ce ai făcut, mă, ți-ai făcut melodie?”
