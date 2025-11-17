Acasă » Știri » Nou atac rusesc la granița României! Locuitorii din Tulcea au primit Ro-Alert

Nou atac rusesc la granița României! Locuitorii din Tulcea au primit Ro-Alert

De: Irina Vlad 17/11/2025 | 10:23

În noaptea de duminică spre luni, rușii au atacat cu drone portul Ismail din Ucraina – care se află la graniță cu România. Locuitorii din zonă au primit mesaj Ro-Alert. 

Un nou atac cu drone a fost lansat la granița cu România. În noaptea de duminică spre luni (16 – 17 noiembrie 2025), la ora 02:30, în portul Izmail, în apropiere de frontiera țării.

Atac rusesc cu drone șa granița cu România

Autoritățile au avertizat populația printr-un mesaj Ro-Alert. MApN a transmis că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României al celor peste aproximativ 50 de drone care au lovit portul Ismail. O navă cu motorină a fost bombardar și a luat foc, în dreptul localității Plauru.

„Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea.

Atacul rusesc de seara trecută vine la doar câteva zile după o dronă s-a prăbușit la Grindu. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert de avertizare. De asemenea, la începutul lunii, pe data de 4 noiembrie, Ministerul Apărării Naționale (MapN) a transmis că Federația Rusă numeroase explozii au fost detectate în portulrile fluviului Dunărea din Ucraina. Atunci, mai multe aeronave de luptă au fost ridicate de la sol.

