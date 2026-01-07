Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Noua Marilyn Monroe cucerește lumea: pictorial nud incendiar și bărbați celebri dispuși să facă orice pentru atenția ei!

Noua Marilyn Monroe cucerește lumea: pictorial nud incendiar și bărbați celebri dispuși să facă orice pentru atenția ei!

De: Daniel Matei 07/01/2026 | 13:32
Noua Marilyn Monroe cucerește lumea: pictorial nud incendiar și bărbați celebri dispuși să facă orice pentru atenția ei!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Actrița Sydney Sweeney, tot mai des asemănată cu Marilyn Monroe datorită look-ului său și senzualității debordante, începe anul în forță: după două filme lansate a realizat un pictorial nud incendiar pentru W Magazine.

Frumoasa actriță se bucură de tot mai mult succes pe plan profesional, după lansarea ultimelor sale două pelicule, The Housemaid și Christy Martin, scrie People, care notează că Sweeney a sărbătorit aceste succese într-un mod foarte curajos: pozând nud pentru W Magazine.

Actrița, în vârstă de 28 de ani, a pozat complet goală, purtând doar un colier Chopard Haute Jaillerie. În imagini, ea apare cu un look relativ simplu, dar elegant, cu bucle care par să imite stilul vintage al lui Marilyn Monroe. De altfel, actrița a imitat vedeta din Epoca de Aur a Hollywood-ului într-o rochie albă Galia Lahav, realizată parcă special pentru o recreare a celebrei scene a lui Monroe din The Seven Year Itch, la premiera filmului The Housemaid, în decembrie.

Sursa foto: Instagram

Ce spune Sydney Sweeney despre operațiile estetice

În interviul acordat revistei W Magazine, actrița, nominalizată la premiul Emmy, a vorbit deschis despre cum a reușit să se detașeze de personajele sale, mai ales după ce a jucat în filmul biografic care urmărește cariera legendarei Christy Martin.

„M-am antrenat întotdeauna să mă separ cât mai mult de personajele mele și să nu-mi pun propriile gânduri sau amintiri într-o scenă. Îmi permite să știu că un personaj este cel care trăiește acele momente, sentimente și scenarii, nu eu. Când ei strigă «Stop», pot pur și simplu să sar din asta și să mă întorc la Syd”, a spus ea.

Cu luni înainte de lansarea copertei, Sweeney a comentat zvonurile recente despre faptul că și-ar fi făcut operații estetice.

Sursa foto: Profimedia

Într-un interviu acordat în decembrie revistei Allure, ea a demontat orice speculații conform cărora „și-ar fi făcut intervenții chirurgicale”. Motivul pentru care nu și-a făcut modificări cosmetice este, de fapt, teama, spune ea. „Mi-e atât de frică de ace, încât habar n-aveți”, a povestit ea.

Ca să-și sublinieze ideea, vedeta a făcut referire la comentariile făcute de cei care au comparat cum arăta când era mai tânără cu felul în care arată acum. „Nu poți compara o fotografie cu mine de când aveam 12 ani cu o fotografie cu mine la 26 de ani, machiată și iluminată profesional! Bineînțeles că voi arăta diferit. Toată lumea de pe rețelele de socializare e nebună”, a spus Sweeney.

CITEȘTE ȘI:

Câte operații estetice are, de fapt, cea mai frumoasă actriță a momentului? Răspunsul i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Cea mai frumoasă actriță a momentului a ales un milionar de pe lista lungă a bărbaților care o curtau: „Devine serioasă treaba!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răsturnare de situație în divorțul anului 2025! Au pus reguli stricte de dragul copiilor: „Nu se vor vorbi de rău unul pe celălalt!”
Showbiz internațional
Răsturnare de situație în divorțul anului 2025! Au pus reguli stricte de dragul copiilor: „Nu se vor vorbi…
Petiție pentru deportarea lui Nicki Minaj din SUA. Ce acuzații i se aduc cântăreței
Showbiz internațional
Petiție pentru deportarea lui Nicki Minaj din SUA. Ce acuzații i se aduc cântăreței
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Gandul.ro
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică,...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Gandul.ro
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Glamour la turație maximă! Ele sunt iubitele piloților de Formula 1 care dau tonul în fashion
Glamour la turație maximă! Ele sunt iubitele piloților de Formula 1 care dau tonul în fashion
Zodia care primește o veste bună de Sfântul Ion. Li se schimbă destinul pe 7 ianuarie 2026
Zodia care primește o veste bună de Sfântul Ion. Li se schimbă destinul pe 7 ianuarie 2026
Răsturnare de situație în divorțul anului 2025! Au pus reguli stricte de dragul copiilor: „Nu se ...
Răsturnare de situație în divorțul anului 2025! Au pus reguli stricte de dragul copiilor: „Nu se vor vorbi de rău unul pe celălalt!”
S-au încins spiritele la Desafio: Aventura! Nicolae Lupșor și Ian și-au aruncat cuvinte grele: ”Explodez!”
S-au încins spiritele la Desafio: Aventura! Nicolae Lupșor și Ian și-au aruncat cuvinte grele: ”Explodez!”
Cine sunt cei doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe un bloc din Arad. Sorin Arhire era ...
Cine sunt cei doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe un bloc din Arad. Sorin Arhire era înglodat în datorii
Gabriel a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău, la câteva zile după ce a fost implicat într-un ...
Gabriel a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău, la câteva zile după ce a fost implicat într-un accident rutier. Iubita lui face acuzații grave: ”Eroii spitalelor ne luau la mișto”
Vezi toate știrile
×