Actrița Sydney Sweeney, tot mai des asemănată cu Marilyn Monroe datorită look-ului său și senzualității debordante, începe anul în forță: după două filme lansate a realizat un pictorial nud incendiar pentru W Magazine.

Frumoasa actriță se bucură de tot mai mult succes pe plan profesional, după lansarea ultimelor sale două pelicule, The Housemaid și Christy Martin, scrie People, care notează că Sweeney a sărbătorit aceste succese într-un mod foarte curajos: pozând nud pentru W Magazine.

Actrița, în vârstă de 28 de ani, a pozat complet goală, purtând doar un colier Chopard Haute Jaillerie. În imagini, ea apare cu un look relativ simplu, dar elegant, cu bucle care par să imite stilul vintage al lui Marilyn Monroe. De altfel, actrița a imitat vedeta din Epoca de Aur a Hollywood-ului într-o rochie albă Galia Lahav, realizată parcă special pentru o recreare a celebrei scene a lui Monroe din The Seven Year Itch, la premiera filmului The Housemaid, în decembrie.

Ce spune Sydney Sweeney despre operațiile estetice

În interviul acordat revistei W Magazine, actrița, nominalizată la premiul Emmy, a vorbit deschis despre cum a reușit să se detașeze de personajele sale, mai ales după ce a jucat în filmul biografic care urmărește cariera legendarei Christy Martin.

„M-am antrenat întotdeauna să mă separ cât mai mult de personajele mele și să nu-mi pun propriile gânduri sau amintiri într-o scenă. Îmi permite să știu că un personaj este cel care trăiește acele momente, sentimente și scenarii, nu eu. Când ei strigă «Stop», pot pur și simplu să sar din asta și să mă întorc la Syd”, a spus ea.

Cu luni înainte de lansarea copertei, Sweeney a comentat zvonurile recente despre faptul că și-ar fi făcut operații estetice.

Într-un interviu acordat în decembrie revistei Allure, ea a demontat orice speculații conform cărora „și-ar fi făcut intervenții chirurgicale”. Motivul pentru care nu și-a făcut modificări cosmetice este, de fapt, teama, spune ea. „Mi-e atât de frică de ace, încât habar n-aveți”, a povestit ea.

Ca să-și sublinieze ideea, vedeta a făcut referire la comentariile făcute de cei care au comparat cum arăta când era mai tânără cu felul în care arată acum. „Nu poți compara o fotografie cu mine de când aveam 12 ani cu o fotografie cu mine la 26 de ani, machiată și iluminată profesional! Bineînțeles că voi arăta diferit. Toată lumea de pe rețelele de socializare e nebună”, a spus Sweeney.

