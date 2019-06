Noua ”senzație” a showbiz-ului a fost abandonată de tatăl ei…

Este extrem de sexy și haioasă foc, dar în sufletul ei ascunde o dramă care îi umple ochii de lacrimi, ori de câte ori își amintește de trecut. Cântăreața Maria Andria a vorbit pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, despre cele mai grele momente din viața ei. Tatăl artistei și-a abandonat familia pentru altă femeie, iar moartea acestuia a fost o lovitură năprasnică pentru Maria Andria, la fel ca atunci când a aflat că mama ei suferă de cancer. (Cel mai bine platit job din București)

Tatăl cântăreței, originar din Grecia, a studiat medicina în România. S-a îndrăgostit de mama Mariei, iar, la scurt timp, aceasta rămas însărcinată. Au plecat, ulterior, în Grecia, acolo unde totul s-a ruinat.

”Părinții mei s-au despărțit și atunci a fost foarte greu. Mama era româncă, nu știa limba greacă deloc și era greu. Îmi aduc aminte că eram micuță când tata a plecat la o altă femeie și ne-a lăsat. Mama era singură într-un apartament și trebuia să plecăm din casa părinților mei. Mă închin, că nu zic minciuni, era mama cu noi pe jos, cu o icoană doar”, a spus Maria Andria pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

„Vreau să am familia pe care n-am avut-o niciodată”

Maria își divinizează mama și o apreciază enorm pentru cât a luptat. Rămași pe drumuri, Maria a continuat să meargă la școală. Acolo era singurul loc în care avea un acoperiș deasupra capului.

”Nu voiam să merg la școală că îmi era rușine. Prietenele mele voiau să vină la mine acasă și nu aveam pat sau altceva. Oricum, după toate necazurile care s-au întâmplat cu tatăl meu, că este acolo Sus, nu țin răutate în mine… Eu știu că nu e bine să iei bărbatul niciunei femei. Să rămână copilașii fără părinți. E foarte rău și de asta eu vreau să mă căsătoresc, să am familia pe care n-am avut-o niciodată. E urât să nu-l vezi pe tatăl tău, să nu sune, să vadă dacă copilul e bine sau dacă mai trăiește. Tăticul meu a murit și eu mă duc să-l văd acolo unde este.

Iar el nu s-a interesat de copilașii lui. Oricum, eu îl iubesc pe tati, acolo Sus unde este, și știu că mă ajută în ceea ce fac. Mulți care spun că sunt proastă… nu sunt proastă, așa m-am învățat eu de mică și am rămas cu stilul ăsta de copil. Nici la 40 nu pot să mă schimb, nici la 50. Așa sunt și așa o să rămân", a mai spus Maria Andria pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Maria Andria, susținută de mama ei

Maria Andria este susținută de mama ei în tot ceea ce face. Dincolo de relația mamă-fiică, cele două sunt prietene foarte bune. Cântăreața trăiește, însă, o dramă și cu mama ei, care suferă de o boală incurabilă.

”Poate că mă mai cert cu mama, ca toți copiii. Dar când o fac, mă doare sufletul. Eu sunt peste tot cu mama. Și la mine în țară, și aici, peste tot. Mama mea e bolnavă, are cancer. Dacă într-o zi o pierd, Doamne ferește, îți zic sincer că o să mor și eu, că o să rămân singurică. Și știu că lumea este rea. Doar mama mă iubește, de asta vreau să mă căsătoresc, nu vreau să rămân singură”, a spus cântăreața.

Bărbatul care o va lua de soție trebuie să știe că Maria nu va renunța niciodată la mama ei și că va trece implicit prin filtrele divine.

”Eu când dorm, dorm cu o icoană sub pernuța mea. Și dacă mă cert cu băiatul, mă duc la biserică, îi aprind și lui o lumânare și zic: Dumnezeul meu și Maica Domnului, dacă știi că bărbatul ăsta nu e de mine, ia-l mai departe. Dacă e pentru mine, adu-l înapoi la mine. Cred foarte mult în Dumnezeu. Crede-mă că vreau foarte mult să reușesc și să ajut toți copiii săraci. Copiii care trec prin ce am trecut eu… vreau să-i ajut pe toți. Nu mă interesează banii, că n-o să-i iau cu mine. Sau rufele scumpe. Să dea Dumnezeu, bărbatul meu să nu fie bogat c-o să fie sărac pe urmă. Toți banii lui o să se ducă la copiii săraci”, a mai mărturisit Maria Andria.

