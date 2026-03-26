Noul cuplu care răstoarnă showbiz-ul! Fiica lui Adrian Ilie s-a combinat cu EX-ul unei cântărețe celebre din România

Cel mai nou cuplu din showbiz atrage deja toate privirile: Milana Ilie formează acum un cuplu cu Adi Istrate, fostul iubit al Erikăi Isac. Cei doi se află chiar în aceste zile într-o escapadă romantică, cel mai probabil în Turcia, dacă judecăm după faptul că s-au răsfățat cu baclava imediat după aterizare, gest pe care fiica lui Adi Ilie l-a imortalizat într-un story, pe Instagram.

Sunt tineri, frumoși și bogați și par să se topească unul în brațele celuilalt. Mai mult, relația nu mai este deloc un secret, cei doi se afișează împreună fără rețineri, semn că povestea este deja asumată. În imaginile postate pe rețelele de socializare, cei doi sunt extrem de apropiați și pozează ca un cuplu deja sudat.

Nu știm, deocamdată, de când a început povestea și cum s-au cunoscut, însă apropierea lor părea inevitabilă: amândoi se învârt în aceleași cercuri exclusiviste din București.

Milana Ilie, șanse mari să intre în topul celor mai bogate tinere din România

Rămâne, însă, o întrebare: este acest city break doar despre relaxare sau cei doi îmbină utilul cu plăcutul, având în vedere că Milana are deja conexiuni solide în zona de business din Turcia. Pentru că, dincolo de partea mondenă, Milana Ilie nu este doar o prezență discretă, ci o femeie de afaceri care joacă deja la un alt nivel. La 24 de ani, nu mai este doar „fiica lui Adrian Ilie”, ci un nume care începe să cântărească serios în business. Tânăra bifează trei direcții diferite: o cafenea cu vibe urban și un salon de bronz organic, inspirate din perioada studiilor în Barcelona, dar și un business strategic care ar putea să o propulseze direct în topul celor mai bogate tinere din România: este vorba de o investișie într-o companie de energie verde, unde deține 25% dintr-un proiect eolian estimat la 800 de milioane de euro, dezvoltat în parteneriat cu investitori din Turcia.

Adi Istrate e pe val în industria muzicală

Nici Adi Istrate nu este, însă, un nume de trecut cu vederea. La aceeași vârstă, artistul este deja considerat una dintre vocile în ascensiune din muzica românească. După începuturile în trupa MAXIM, și-a construit o carieră solo tot mai vizibilă, susținută de studii la Londra și de piese care au prins rapid la public. În 2026 a bifat și o colaborare cu Andra, „Nu te mai sun”, care i-a consolidat poziția în industrie.

Cât despre trecutul amoros, relația cu Erika Isac, care a durat aproximativ doi ani, nu s-a încheiat deloc discret.

Despărțirea din 2024 a venit la pachet cu un val de controverse și hate, iar ulterior Adi a recunoscut că nu a fost „cel mai sincer și asumat” în relație. Chiar și așa, lucrurile s-au așezat între ei: au rămas în relații bune, mai vorbesc și colaborează ocazional, făcând parte din același cerc de artiști.

VEZI ȘI: Adi Istrate a încins atmosfera la Beach, Please, apoi întrebările CANCAN.RO l-au ”dărâmat”: Iubită, înșelat, încă o lună cu fosta și…cum o să mori?