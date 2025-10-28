Acasă » Știri » Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”

Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”

De: Andreea Stăncescu 28/10/2025 | 17:36
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Sursa foto: Shutterstock
Un tânăr de 32 de ani, originar din Ucraina, a reușit să se pensioneze. Acesta s-a mutat în Thailanda, unde se bucură de o viață lipsită de griji financiare, datorită unei strategii care a devenit tot mai populară în rândul tinerilor din întreaga lume

Un tânăr ucrainean de 32 de ani a reușit ceea ce pentru mulți pare un vis imposibil: s-a pensionat anticipat și trăiește acum pe o plajă din Thailanda, fără grija banilor. Naz Avo a aplicat strategia FIRE „Financial Independence, Retire Early” (Independență financiară, pensionare anticipată), care este o metodă ce urmărește atingerea libertății financiare prin economisire masivă și investiții inteligente. Cu o disciplină strictă, el a ales să-și plaseze economiile în ETF-uri, obligațiuni și acțiuni, afirmând că acest sistem necesită o întreținere minimă.

„Am descoperit că, dacă trăiesc ca un student și câștig salariul unui dezvoltator de software, pot investi 60 până la 70% din salariul meu”, a declarat Naz Avo.

Tânărul ucrainean care s-a pensionat anticipat și s-a mutat în Thailanda duce acum o viață simplă, dar plină de libertate. El locuiește într-un complex modern, care îi oferă piscină, sală de sport și pază permanentă, pentru care plătește doar 500 de dolari pe lună, o sumă considerabil mai mică decât ar fi plătit într-un oraș precum Londra. Costurile reduse îi permit să se bucure de un trai confortabil fără grija banilor, având posibilitatea să mănânce zilnic în oraș și să trăiască într-un ritm relaxat.

A ales să renunțe la opulență și să adopte un stil de viață minimalist. Deține doar câteva lucruri esențiale, printre care laptopul cu care lucrează ocazional și un scuter, mijlocul său preferat de deplasare.

„Apartamentul ar costa cam 3.000 de lire în Londra. Aici e 500 de dolari și vine și cineva să-mi schimbe lenjeria de pat. Nu vreau să fiu deținut. Vreau să fiu liber. Cu cât ai mai multe lucruri, cu atât acele lucruri te posedă mai mult”, povestea tânărul de 32 de ani.

Sursa foto: Instagram

Ce spun specialiștii despre metoda FIRE

Totuși, specialiștii avertizează că metoda FIRE nu este lipsită de riscuri. Fluctuațiile pieței, scăderea dividendelor sau inflația pot afecta serios veniturile celor care aleg această cale. Karl Flubacher, director în cadrul Wealth Center Elveția, avertizează că inflația poate crește mai mult și ar putea afecta câștigurile tale.

El oferă exemplul unui tânăr elvețian de 30 de ani, care are nevoie de 24.000 de franci anual, iar cu o inflație de 1% în 55 de ani va fi nevoie de 54.400 pentru a se putea întreține, ținând cont că speranța de viață este de 85 de ani.

×