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Nu e o glumă! Cu cât se vinde o casă în Serbia: ”85 de metri pătrați plus anexe”

De: Anca Chihaie 21/06/2026 | 22:16
Nu e o glumă! Cu cât se vinde o casă în Serbia: ”85 de metri pătrați plus anexe”
Foto: Shutterstock
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Pe fondul creșterii continue a prețurilor locuințelor din România, pe piețele imobiliare din statele vecine apar în continuare oferte care atrag atenția prin nivelul mult mai scăzut al costurilor. Un exemplu recent vine din Serbia, unde o proprietate amplasată într-o zonă rurală a fost listată la vânzare pentru aproximativ 25.000 de euro, sumă considerată redusă în comparație cu valorile din marile orașe din regiune.

Locuința se află în satul Jamena, o localitate situată în partea de vest a Serbiei, în apropiere de orașul Šid, în regiunea Srem. Zona este cunoscută pentru caracterul său rural, densitatea scăzută a populației și apropierea de frontierele cu Croația și Bosnia și Herțegovina. Peisajul este dominat de terenuri agricole, păduri și proximitatea cursului râului Sava, elemente care contribuie la un cadru natural liniștit, departe de aglomerația urbană.

O casă în Serbia se vinde cu 25.000 de euro

Proprietatea scoasă la vânzare are o suprafață construită de aproximativ 85 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de circa 1.800 de metri pătrați. Pe lângă locuința principală, în incintă se află și mai multe anexe care pot fi utilizate în scopuri gospodărești sau de depozitare. Dimensiunea terenului este considerată generoasă pentru standardele locale, oferind posibilități de extindere, agricultură de subzistență sau amenajări suplimentare.

Oferta a fost publicată pe o platformă de socializare dedicată anunțurilor imobiliare din Serbia, unde utilizatorii postează frecvent proprietăți din zone rurale sau orașe mici. Listarea a devenit rapid vizibilă în mediul online, în principal datorită raportului dintre preț și suprafața terenului, care este semnificativ mai mic decât în piețele imobiliare urbane din regiune. Interesul publicului a fost alimentat și de tendința generală de căutare a locuințelor accesibile, fie pentru rezidență permanentă, fie pentru investiții sau case de vacanță.

„De vânzare casă în satul Jamena, lângă Šid, Srem. 85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari (1.800 mp). Preț 25.000 de euro”, potrivit anunțului.

În paralel cu această ofertă, piața imobiliară din Serbia continuă să prezinte o varietate de proprietăți la prețuri reduse, în special în zonele rurale sau în localitățile mai puțin dezvoltate economic. În anumite regiuni, terenurile agricole sunt tranzacționate la valori foarte scăzute, uneori de ordinul a aproximativ 1.000 de euro pe hectar, ceea ce le face atractive pentru cumpărători interesați de investiții pe termen lung sau de proiecte agricole.

De asemenea, pe piață sunt disponibile și locuințe complet funcționale la prețuri sub media europeană. Unele dintre acestea includ case cu suprafețe de peste 100 de metri pătrați, mobilate și pregătite pentru locuire imediată, amplasate în apropierea unor zone naturale importante, cum ar fi fluviul Dunărea. Astfel de proprietăți sunt adesea căutate atât de localnici, cât și de cumpărători străini care își doresc o alternativă mai accesibilă la piețele imobiliare din statele vest-europene.

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