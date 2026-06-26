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Nu se mai schimbă ora de vară. Țara care nu va mai da ceasurile înainte

De: Elisa Tîrgovățu 26/06/2026 | 13:00
Nu se mai schimbă ora de vară. Țara care nu va mai da ceasurile înainte
Nu se mai schimbă ora de vară. Țara care nu va mai da ceasurile înainte / Sursa foto: Pexels
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Marocul nu va mai trece la ora de vară, după ce premierul Aziz Akhannouch a făcut publică decizia guvernului. Măsura vine în urma numeroaselor solicitări venite din partea populației, exprimate prin petiții adresate autorităților.

Țara nord-africană renunță la schimbarea sezonieră a orei, după ce prim-ministrul Aziz Akhannouch a anunțat că țara va rămâne la fusul orar standard. Hotărârea a fost luată în urma evaluării impactului pe care ora de vară îl are asupra populației.

Autoritățile au luat decizia de a renunța la ora de vară

În ultimii ani, un număr tot mai mare de locuitori au transmis petiții prin care solicitau autorităților eliminarea orei de vară. Una dintre aceste inițiative a devenit foarte populară, adunând 344.654 de semnături.

„Adoptarea orei de vară în Maroc reprezintă o provocare zilnică pentru cetățeni și le afectează calitatea vieții. Pentru mulți dintre noi, schimbarea bruscă a orei duce la perturbări constante ale ceasului biologic”, se arată în petiția devenită virală.

Sursa foto: Pexels

Totodată, cei care au semnat petiția au subliniat că schimbarea orei afectează starea de sănătate a elevilor, studenților și angajaților, potrivit Antena 3.

În 2018, autoritățile au hotărât să adauge permanent o oră la fusul orar standard, astfel încât țara a funcționat aproape tot anul pe GMT+1.

Inițial, acest fus orar era folosit doar în sezonul cald, ca o formă obișnuită de oră de vară. Ulterior, decizia a fost schimbată, iar ora a rămas valabilă pe tot parcursul anului. Singura excepție o reprezenta luna Ramadanului, când se revenea temporar la ora GMT.

Măsura de menținere permanentă a orei de vară a stârnit nemulțumiri și proteste în rândul populației, inclusiv în rândul elevilor și studenților, unii dintre aceștia refuzând să participe la cursuri și cerând revenirea la programul anterior.

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