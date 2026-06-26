Nu se mai schimbă ora de vară. Țara care nu va mai da ceasurile înainte

Marocul nu va mai trece la ora de vară, după ce premierul Aziz Akhannouch a făcut publică decizia guvernului. Măsura vine în urma numeroaselor solicitări venite din partea populației, exprimate prin petiții adresate autorităților.
Țara nord-africană renunță la schimbarea sezonieră a orei, după ce prim-ministrul Aziz Akhannouch a anunțat că țara va rămâne la fusul orar standard. Hotărârea a fost luată în urma evaluării impactului pe care ora de vară îl are asupra populației.
În ultimii ani, un număr tot mai mare de locuitori au transmis petiții prin care solicitau autorităților eliminarea orei de vară. Una dintre aceste inițiative a devenit foarte populară, adunând 344.654 de semnături.
„Adoptarea orei de vară în Maroc reprezintă o provocare zilnică pentru cetățeni și le afectează calitatea vieții. Pentru mulți dintre noi, schimbarea bruscă a orei duce la perturbări constante ale ceasului biologic”, se arată în petiția devenită virală.
Totodată, cei care au semnat petiția au subliniat că schimbarea orei afectează starea de sănătate a elevilor, studenților și angajaților, potrivit Antena 3.
În 2018, autoritățile au hotărât să adauge permanent o oră la fusul orar standard, astfel încât țara a funcționat aproape tot anul pe GMT+1.
Inițial, acest fus orar era folosit doar în sezonul cald, ca o formă obișnuită de oră de vară. Ulterior, decizia a fost schimbată, iar ora a rămas valabilă pe tot parcursul anului. Singura excepție o reprezenta luna Ramadanului, când se revenea temporar la ora GMT.
Măsura de menținere permanentă a orei de vară a stârnit nemulțumiri și proteste în rândul populației, inclusiv în rândul elevilor și studenților, unii dintre aceștia refuzând să participe la cursuri și cerând revenirea la programul anterior.
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