Nuntă în lumea sportului! Campionul mondial Ciprian Tudosă s-a căsătorit cu Alexandra Popescu

Ciprian Tudosă, campion mondial la canotaj, și-a unit destinul cu Alexandra Popescu, fiica lui Florin Popescu, fost campion olimpic și medaliat cu aur la Sydney 2000, marcând astfel un moment special în viața lor.

Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Boteanu Ienii din București, iar apoi nunta a continuat într-un cadru rafinat, într-un ballroom exclusivist din Capitală. Printre invitați s-au numărat sportivi de top din lotul național de canotaj și reprezentanți ai Federației Române de Canotaj, care au celebrat alături de miri acest moment special.

Nașii cuplului au fost Angela și Dorin Alupei, alături de Ionela și Marius Cozmiuc, nume cunoscute în lumea sportului românesc. Prezența Elisabetei Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, a adăugat un plus de solemnitate și bucurie evenimentului.

Ciprian Tudosă, nuntă de fițe în Capitală

Mireasa a purtat o rochie albă superbă, împodobită cu strasuri elegante și cu un decolteu care i-a pus perfect în evidență trăsăturile, completată de un voal lung, alb și grațios, care i-a accentuat frumusețea și eleganța. De cealaltă parte, mirele a ales un look elegant și clasic. A optat pentru un costum format din sacou alb și cămașă albă, asortate cu pantaloni negri și completate de un papion, creând un contrast rafinat și potrivit pentru ziua cea mare.

Atmosfera petrecerii a fost întreținută de Andra, care a susținut un recital plin de energie și emoție, transformând seara într-un moment memorabil pentru toți cei prezenți. Federația Română de Canotaj a transmis și un mesaj de felicitări pentru familia Tudosă.

„Familia canotajului românesc a sărbătorit căsătoria lui Ciprian Tudosă cu Alexandra Popescu… Atmosfera a fost întreținută de Andra, care a oferit un concert de neuitat. Casă de piatră, multă dragoste, bucurii și împliniri!”, a transmis Federația pe pagina sa oficială de Facebook.

