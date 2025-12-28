Nuntă în pădure și dragoste cu termen limitat. Cum n-a văzut Irene Pârvu „în stele” dezastrul cu Vali Bărbulescu

CANCAN.ro a scos de la naftalină o fotografie de la nunta lui Vali Bărbulescu cu Irene Pârvu. O poză care spune mai mult decât o mie de horoscoape și care ridică o singură întrebare: ce căuta Giovanni Becali naș într-o nuntă care părea mai degrabă picnic cu dress code?

Dacă ar fi să judecăm doar după fundal, nunta lui Vali Bărbulescu cu Irene Pârvu pare organizată nu la biserică, ci la marginea unei pepiniere silvice. Brazi, molizi, verde crud – totul pregătit parcă pentru o serbare câmpenească sau o reclamă la aer curat de munte.

Irene Pârvu n-a văzut „în stele” dezastrul cu Vali Bărbulescu

În acest decor idilic, mireasa apare cu o rochie specială. Foarte specială. Un corset roșu, din acela care se poartă, de regulă, după nuntă, nu în timpul ei. Deasupra, un voal clasic, iar dedesubt o rochie albă care pare să nu știe exact ce vrea să fie: rochie de mireasă sau costumație de spectacol medieval.

Ca să fie tabloul complet, Irene poartă la gât un accesoriu greu de definit: nici colier, nici bijuterie, nici statement fashion. Mai degrabă o combinație între zgardă decorativă și grilaj ornamental, de parcă ar fi fost desprins din gardul care separa pădurea de asfalt. Elegant? Discutabil. Memorabil? Cu siguranță.

Vali, în schimb, arată ca un mire răpit din drum. Privirea lui spune tot: „Nu știu exact ce caut aici, dar sigur o să aflăm mai târziu”. Privire serioasă, maxilar încleștat, zero entuziasm. Genul de expresie care, în timp, se dovedește premonitorie.

Horoscop greșit: când viitorul nu se aliniază cu stelele

Ironia sorții? Irene Pârvu era, la momentul respectiv, prezentatoarea rubricii Horoscop la B1 TV. Adică omul care le spunea zilnic românilor ce le rezervă astrele. Doar că, se pare, stelele au uitat să-i șoptească un detaliu esențial: că mariajul cu Vali Bărbulescu avea termen de garanție scurt.

La nici un an de la nuntă, povestea s-a încheiat discret, cu explicația clasică: „nepotrivire de caracter”. Traducerea liberă, conform presei vremii? Vali ar fi avut un apetit greu de domolit pentru compania feminină, iar fidelitatea nu era neapărat punctul lui forte.

Cât despre nași, aceștia au fost nimeni alții decât Giovanni și Estella Becali – alegere care a ridicat multe sprâncene la vremea respectivă. Ce legătură aveau DJ-ul de la Kiss FM și prezentatoarea de horoscop cu „Nașul nașilor” rămâne un mister mai mare decât horoscopul pe 12 luni.

De la mire la cuceritor: istoricul amoros al lui Vali Bărbulescu

După divorț, Vali Bărbulescu n-a stat prea mult pe gânduri. Presa l-a asociat, pe rând, cu: Delia Tudose, cu care a avut o relație lungă, Jojo, despre care s-a scris că ar fi fost o poveste intensă și zgomotoasă, Lili Sandu, relație confirmată chiar de el, alte apariții mondene, mai mult sau mai puțin asumate. Imaginea care s-a conturat în timp? Un DJ carismatic, greu de ținut într-o singură relație, genul de bărbat care nu stă prea mult pe aceeași „frecvență”.

Privind acum fotografia de la nuntă, totul pare clar. Ea – romantică, visătoare, convinsă că iubirea poate fi citită în astre. El – cu privirea rece, parcă deja cu un picior în afara poveștii. Au fost frumoși. Au fost mediatizați. Au fost nepotriviți. Iar dacă ar fi să tragem o concluzie, ar fi că poți să citești toate horoscoapele din lume, dar când ai lângă tine un „Barbă-Albastră” modern, nici Mercur retrograd nu te mai salvează.

