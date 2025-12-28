Acasă » Horoscop » Nuntă în pădure și dragoste cu termen limitat. Cum n-a văzut Irene Pârvu „în stele” dezastrul cu Vali Bărbulescu

Nuntă în pădure și dragoste cu termen limitat. Cum n-a văzut Irene Pârvu „în stele” dezastrul cu Vali Bărbulescu

De: Paul Hangerli 28/12/2025 | 23:10
Nuntă în pădure și dragoste cu termen limitat. Cum n-a văzut Irene Pârvu „în stele” dezastrul cu Vali Bărbulescu
Vali Bărbulescu și Irene Pârvu, sursa- CanCan.ro

CANCAN.ro a scos de la naftalină o fotografie de la nunta lui Vali Bărbulescu cu Irene Pârvu. O poză care spune mai mult decât o mie de horoscoape și care ridică o singură întrebare: ce căuta Giovanni Becali naș într-o nuntă care părea mai degrabă picnic cu dress code?

Dacă ar fi să judecăm doar după fundal, nunta lui Vali Bărbulescu cu Irene Pârvu pare organizată nu la biserică, ci la marginea unei pepiniere silvice. Brazi, molizi, verde crud – totul pregătit parcă pentru o serbare câmpenească sau o reclamă la aer curat de munte.

Irene Pârvu n-a văzut „în stele” dezastrul cu Vali Bărbulescu

În acest decor idilic, mireasa apare cu o rochie specială. Foarte specială. Un corset roșu, din acela care se poartă, de regulă, după nuntă, nu în timpul ei. Deasupra, un voal clasic, iar dedesubt o rochie albă care pare să nu știe exact ce vrea să fie: rochie de mireasă sau costumație de spectacol medieval.

Ca să fie tabloul complet, Irene poartă la gât un accesoriu greu de definit: nici colier, nici bijuterie, nici statement fashion. Mai degrabă o combinație între zgardă decorativă și grilaj ornamental, de parcă ar fi fost desprins din gardul care separa pădurea de asfalt. Elegant? Discutabil. Memorabil? Cu siguranță.

Vali, în schimb, arată ca un mire răpit din drum. Privirea lui spune tot: „Nu știu exact ce caut aici, dar sigur o să aflăm mai târziu”. Privire serioasă, maxilar încleștat, zero entuziasm. Genul de expresie care, în timp, se dovedește premonitorie.

Vali Bărbulescu și Irene Pârvu, sursa- CanCan.ro

Horoscop greșit: când viitorul nu se aliniază cu stelele

Ironia sorții? Irene Pârvu era, la momentul respectiv, prezentatoarea rubricii Horoscop la B1 TV. Adică omul care le spunea zilnic românilor ce le rezervă astrele. Doar că, se pare, stelele au uitat să-i șoptească un detaliu esențial: că mariajul cu Vali Bărbulescu avea termen de garanție scurt.

La nici un an de la nuntă, povestea s-a încheiat discret, cu explicația clasică: „nepotrivire de caracter”. Traducerea liberă, conform presei vremii? Vali ar fi avut un apetit greu de domolit pentru compania feminină, iar fidelitatea nu era neapărat punctul lui forte.

Cât despre nași, aceștia au fost nimeni alții decât Giovanni și Estella Becali – alegere care a ridicat multe sprâncene la vremea respectivă. Ce legătură aveau DJ-ul de la Kiss FM și prezentatoarea de horoscop cu „Nașul nașilor” rămâne un mister mai mare decât horoscopul pe 12 luni.

De la mire la cuceritor: istoricul amoros al lui Vali Bărbulescu

După divorț, Vali Bărbulescu n-a stat prea mult pe gânduri. Presa l-a asociat, pe rând, cu: Delia Tudose, cu care a avut o relație lungă, Jojo, despre care s-a scris că ar fi fost o poveste intensă și zgomotoasă, Lili Sandu, relație confirmată chiar de el, alte apariții mondene, mai mult sau mai puțin asumate. Imaginea care s-a conturat în timp? Un DJ carismatic, greu de ținut într-o singură relație, genul de bărbat care nu stă prea mult pe aceeași „frecvență”.

Privind acum fotografia de la nuntă, totul pare clar. Ea – romantică, visătoare, convinsă că iubirea poate fi citită în astre. El – cu privirea rece, parcă deja cu un picior în afara poveștii. Au fost frumoși. Au fost mediatizați. Au fost nepotriviți. Iar dacă ar fi să tragem o concluzie, ar fi că poți să citești toate horoscoapele din lume, dar când ai lângă tine un „Barbă-Albastră” modern, nici Mercur retrograd nu te mai salvează.

CITEȘTE ȘI:

Regina R&B Cristina Spătar și Prințul Țiganilor Leo de la Strehaia – iubirea galactică ce n-a încăput pe un tron

Iubire pe blitz, nervi pe Dorobanți și morală reciclată. Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu exploziv!

Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Horoscop
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor…
Horoscop rune 28 decembrie 2025. Ehwaz ne influențează ziua cu vitalitate și spirit de inițiativă
Horoscop
Horoscop rune 28 decembrie 2025. Ehwaz ne influențează ziua cu vitalitate și spirit de inițiativă
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
Mediafax
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de călătorie impuse de Trump
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Mediafax
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia
Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia
Crăciunul din 2012, un decembrie cu mese pline și cifre impresionante
Crăciunul din 2012, un decembrie cu mese pline și cifre impresionante
Horoscop 29 decembrie 2025. Zodia care risipește banii pe final de an
Horoscop 29 decembrie 2025. Zodia care risipește banii pe final de an
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă ...
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri uluitoare”
Când apare „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul capitol din universul Game of Thrones, pe HBO. ...
Când apare „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul capitol din universul Game of Thrones, pe HBO. Fanii mai au puțin de așteptat
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Vezi toate știrile
×