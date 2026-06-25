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O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament. Șoferul ar fi intrat pe contrasens într-o depășire interzisă

De: Paul Hangerli 25/06/2026 | 23:30
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament. Șoferul ar fi intrat pe contrasens într-o depășire interzisă
Ciclisa a fost lovită de o mașină în timpul antrenamentului, sursa-colaj CANCAN.RO
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Sportul românesc este în doliu după moartea Mirelei Nicoleta Rusu, o ciclistă de origine română stabilită în Italia. Femeia, în vârstă de 41 de ani, și-a pierdut viața în timpul unui antrenament desfășurat în apropiere de Palermo, după ce un autoturism a pătruns pe sensul opus într-o depășire interzisă și a lovit grupul de sportivi. Tragedia a declanșat o anchetă a autorităților italiene și un nou apel la responsabilitate în trafic.

Accidentul s-a produs în timpul unui antrenament, lângă Palermo

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 21 iunie, în localitatea Pioppo, din apropierea orașului Monreale, lângă Palermo, acolo unde Mirela Nicoleta Rusu se antrena alături de un grup de cicliști.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene și preluate de Federația Română de Ciclism, șoferul unui autoturism Fiat 500X a efectuat o depășire într-o zonă cu linie continuă, a pătruns pe contrasens și a intrat direct în grupul de cicliști care se deplasa spre Palermo.

Impactul a fost devastator pentru sportiva de origine română, care a suferit răni incompatibile cu viața.

Alți doi cicliști au fost răniți

În urma accidentului au fost răniți și alți doi membri ai grupului de cicliști.

Unul dintre aceștia a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, însă medicii au anunțat că viața sa nu este în pericol. Celălalt a suferit răni mai ușoare.

Între timp, autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și eventualele responsabilități ale șoferului implicat.

Federația Română de Ciclism: „O clipă de neatenție poate distruge vieți”

Federația Română de Ciclism a anunțat decesul sportivei printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților acesteia.

„Nicoleta Rusu, ciclistă de origine română, a fost lovită mortal de o mașină în timpul antrenamentelor în zona Palermo, Italia. Transmitem condoleanțe familiei și apropiaților victimei. Dumnezeu să o ierte!”, au transmis reprezentanții Federației.

Totodată, oficialii au profitat de acest moment tragic pentru a atrage atenția asupra pericolelor din trafic.

„Tragem un semnal de alarmă privind siguranța rutieră și importanța respectării regulilor de circulație. O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, se arată în mesajul Federației Române de Ciclism.

Șoferul ar fi încălcat grav regulile de circulație

Conform informațiilor preliminare comunicate de autoritățile italiene, conducătorul autoturismului Fiat 500X ar fi depășit mai multe vehicule într-o zonă în care această manevră era interzisă, traversând linia continuă și pătrunzând pe sensul opus de mers.

În acel moment a lovit frontal grupul de cicliști aflați la antrenament.

Anchetatorii italieni continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia și dacă șoferul va răspunde penal pentru accidentul soldat cu moartea sportivei românce.

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