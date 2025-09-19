O elevă din clasa a VII-a a ajuns la spital, după ce a fumat o țigară electronică. Ce conținea, de fapt

O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de urgență la spital după ce a fumat dintr-o țigară electronică, suspectată că ar fi conținut canabis. Incidentul, petrecut chiar în incinta școlii, a declanșat o anchetă amplă a poliției și a Inspectoratului Școlar.

Un incident grav a avut loc la o școală din Iași, unde o elevă de clasa a VII-a a ajuns la spital după ce a fumat dintr-o țigară electronică. Autoritățile suspectează că dispozitivul ar fi conținut canabis. Atât Inspectoratul Școlar Județean, cât și Inspectoratul de Poliție Județean Iași au declanșat o anchetă pentru a afla cum a fost posibil ca minora să ajungă în această situație.

Rezultatele analizelor toxicologice au confirmat prezența drogurilor în organismul fetei. Adolescenta a fost externată după ce a primit îngrijiri medicale, însă în timpul incidentului a avut halucinații, stări de agitație și chiar atacuri de panică. Totul s-a petrecut în timpul unei pauze, când eleva a folosit dispozitivul de vapat, după care, la scurt timp, a început să se simtă rău chiar în timpul orelor, conform Digi24.

De la cine a primit eleva țigara electronică

Potrivit declarațiilor sale, țigara electronică i-a fost oferită de o colegă mai mare, elevă în clasa a VIII-a. Cele două au fumat împreună în baia școlii, iar eleva mai mare a recunoscut ulterior că achiziționase dispozitivul de pe internet, cu ajutorul unui card, ridicându-l dintr-un punct de colectare. Profesorii au confiscat vape-ul și l-au predat poliției, care urmează să stabilească exact ce substanțe conținea.

„Pe 17 septembrie, directorul unităţii de învăţământ a anunţat ISJ că a fost apelat serviciul 112 deoarece unui copil i s-a făcut rău. A intervenit asistenta medicală din unitate, au fost sunaţi şi părinţii şi a venit ambulanţa. În contextul identificat, directorul unităţii a solicitat şi ajutorul Biroului de Siguranţă Şcolară şi al Poliţiei, care fac verificări”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi, Antonina Bliorţ.

Între timp, polițiștii și BCCO Iași investighează proveniența dispozitivului și modul în care un minor a reușit să îl cumpere online. Conducerea școlii a reacționat rapid, sesizând părinții și anunțând că va introduce măsuri de control mai stricte pentru a preveni asemenea situații. Din fericire, eleva care a ajuns la spital se află acum în afara oricărui pericol.

