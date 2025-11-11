Acasă » Știri » O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență

O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 14:41
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara /Foto: Arhivă CANCAN

Sfârșit tragic pentru o tânără de numai 17 ani. O elevă a Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara a murit la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, la o zi după internare. Tânăra ajunsese pe mâinile medicilor acuzând o stare de somnolență. În urma celor întâmplate, cadrele medicale au sesizat Poliţia, care acum face cercetări în acest caz.

O fată de 17 ani de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timişoara, un liceu de elită, a murit la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu”, după ce ar fi ingerat o substanță. Ea se internase cu o stare de somnolență.

Se pare că la scurt timp după ce a ajuns pe mâinile medicilor, fata a intrat în stop cardio respirator. A fost resuscitată, însă ulterior s-a stins din viață.

„În data de 9 noiembrie, în jurul orei 19.30, se prezintă la urgențe o fetiță în vârstă de 17 ani, cu stare gravă, cu brahicardie severă, convulsii. La ora 20:20, pacienta prezintă stop cardio respirator. A fost resuscitata, dar s-a păstrat starea gravă cu instabilitate hemodinamică.

A fost solicitată o echipa multidisciplinară de suport de la Institutul de Boli Cardiovasculare, însă, în ciuda tuturor eforturilor, decesul a fost declarat la 2.55, în data de 10 noiembrie”, au transmit reprezentanții Spitalului de Copii Louis Țurcanu.

Tânăra de 17 ani suferea de depresie

Așa cum spuneam, fata de 17 ani s-a prezentat la spital acuzând o stare de somnolenţă, după ce ar fi ingerat o substanţă. Nici ea, nici mama ei nu le-au putu spune medicilor despre ce substanță este vorba.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

În uram decesului, cadrele medicale au sesizat oamenii legii. În continuare, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

De asemenea, mama tinerei le-a spus medicilor şi poliţiştilor că fata se afla într-o depresie încă din perioada pandemiei de COVID. Astfel, oamenii legii iau în calcul și ipoteza unei tentative de suicid.

„La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10:32, poliţiştii Secţiei 1 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul «Louis Ţurcanu» din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolenţă.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, trupul neînsufleţit fiind transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a transmis, marţi, IPJ Timiş.

Drama ascunsă din familia Mihaelei, tânăra ucisă de soț în Teleorman! Prinții ei și-ar mai fi pierdut un copil

Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Știri
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face verificări”
Digi24
Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face...
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
UE şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim. Reacția CE
Digi24
UE şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim. Reacția CE
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu…”
Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu…”
Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme ...
Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme cu legea
Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: ...
Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: „Împărțim și adunăm amintiri”
Lavina Pîrva, înapoi pe băncile facultății la 40 de ani. Ce specializare a ales vedeta
Lavina Pîrva, înapoi pe băncile facultății la 40 de ani. Ce specializare a ales vedeta
Vezi toate știrile
×