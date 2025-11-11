O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență

Sfârșit tragic pentru o tânără de numai 17 ani. O elevă a Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara a murit la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, la o zi după internare. Tânăra ajunsese pe mâinile medicilor acuzând o stare de somnolență. În urma celor întâmplate, cadrele medicale au sesizat Poliţia, care acum face cercetări în acest caz.
O fată de 17 ani de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timişoara, un liceu de elită, a murit la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu”, după ce ar fi ingerat o substanță. Ea se internase cu o stare de somnolență.
Se pare că la scurt timp după ce a ajuns pe mâinile medicilor, fata a intrat în stop cardio respirator. A fost resuscitată, însă ulterior s-a stins din viață.
„În data de 9 noiembrie, în jurul orei 19.30, se prezintă la urgențe o fetiță în vârstă de 17 ani, cu stare gravă, cu brahicardie severă, convulsii. La ora 20:20, pacienta prezintă stop cardio respirator. A fost resuscitata, dar s-a păstrat starea gravă cu instabilitate hemodinamică.
A fost solicitată o echipa multidisciplinară de suport de la Institutul de Boli Cardiovasculare, însă, în ciuda tuturor eforturilor, decesul a fost declarat la 2.55, în data de 10 noiembrie”, au transmit reprezentanții Spitalului de Copii Louis Țurcanu.
Așa cum spuneam, fata de 17 ani s-a prezentat la spital acuzând o stare de somnolenţă, după ce ar fi ingerat o substanţă. Nici ea, nici mama ei nu le-au putu spune medicilor despre ce substanță este vorba.
În uram decesului, cadrele medicale au sesizat oamenii legii. În continuare, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.
De asemenea, mama tinerei le-a spus medicilor şi poliţiştilor că fata se afla într-o depresie încă din perioada pandemiei de COVID. Astfel, oamenii legii iau în calcul și ipoteza unei tentative de suicid.
„La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10:32, poliţiştii Secţiei 1 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul «Louis Ţurcanu» din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolenţă.
Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, trupul neînsufleţit fiind transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a transmis, marţi, IPJ Timiş.
