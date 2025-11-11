O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență

Sfârșit tragic pentru o tânără de numai 17 ani. O elevă a Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara a murit la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, la o zi după internare. Tânăra ajunsese pe mâinile medicilor acuzând o stare de somnolență. În urma celor întâmplate, cadrele medicale au sesizat Poliţia, care acum face cercetări în acest caz.

O fată de 17 ani de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timişoara, un liceu de elită, a murit la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu”, după ce ar fi ingerat o substanță. Ea se internase cu o stare de somnolență.

Se pare că la scurt timp după ce a ajuns pe mâinile medicilor, fata a intrat în stop cardio respirator. A fost resuscitată, însă ulterior s-a stins din viață.

„În data de 9 noiembrie, în jurul orei 19.30, se prezintă la urgențe o fetiță în vârstă de 17 ani, cu stare gravă, cu brahicardie severă, convulsii. La ora 20:20, pacienta prezintă stop cardio respirator. A fost resuscitata, dar s-a păstrat starea gravă cu instabilitate hemodinamică. A fost solicitată o echipa multidisciplinară de suport de la Institutul de Boli Cardiovasculare, însă, în ciuda tuturor eforturilor, decesul a fost declarat la 2.55, în data de 10 noiembrie”, au transmit reprezentanții Spitalului de Copii Louis Țurcanu.

Tânăra de 17 ani suferea de depresie

Așa cum spuneam, fata de 17 ani s-a prezentat la spital acuzând o stare de somnolenţă, după ce ar fi ingerat o substanţă. Nici ea, nici mama ei nu le-au putu spune medicilor despre ce substanță este vorba.

În uram decesului, cadrele medicale au sesizat oamenii legii. În continuare, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

De asemenea, mama tinerei le-a spus medicilor şi poliţiştilor că fata se afla într-o depresie încă din perioada pandemiei de COVID. Astfel, oamenii legii iau în calcul și ipoteza unei tentative de suicid.

„La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10:32, poliţiştii Secţiei 1 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul «Louis Ţurcanu» din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolenţă. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, trupul neînsufleţit fiind transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a transmis, marţi, IPJ Timiş.

